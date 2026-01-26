Збій у польських пунктах пропуску на кордоні з Україною: що відомо
У всіх польських пунктах пропуску, що межують зі Львівською та Волинською областями, стався технічний збій у роботі бази даних прикордонної служби Республіки Польща
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає RegioNews.
Зазначається, що спеціалісти вже працюють над усуненням неполадок.
У ДПСУ закликають громадян врахувати цю інформацію під час планування подорожі.
Наразі накопичення транспортних засобів у напрямку виїзду та в’їзду не зафіксовано.
Про відновлення роботи пунктів пропуску буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, з 3 листопада 2025 року на пунктах пропуску "Ягодин – Дорогуськ" та "Устилуг – Зосин" із польського боку впроваджено цифрову систему в’їзду/виїзду до Шенгенської зон. Відтепер усі подорожні повинні пройти першу реєстрацію на терміналі самообслуговування або у працівника прикордонної варти.