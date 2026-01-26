14:23  26 січня
Завтра в Україні різко потепліє: де температура може піднятись до +6
12:25  26 січня
На Полтавщині в будинку вибухнув газовий балон: троє постраждалих
08:58  26 січня
Катався на скайсерфінгу: у Києві чоловік провалився під лід
26 січня 2026, 10:45

Збій у польських пунктах пропуску на кордоні з Україною: що відомо

26 січня 2026, 10:45
Фото: ДПСУ
У всіх польських пунктах пропуску, що межують зі Львівською та Волинською областями, стався технічний збій у роботі бази даних прикордонної служби Республіки Польща

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає RegioNews.

Зазначається, що спеціалісти вже працюють над усуненням неполадок.

У ДПСУ закликають громадян врахувати цю інформацію під час планування подорожі.

Наразі накопичення транспортних засобів у напрямку виїзду та в’їзду не зафіксовано.

Про відновлення роботи пунктів пропуску буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, з 3 листопада 2025 року на пунктах пропуску "Ягодин – Дорогуськ" та "Устилуг – Зосин" із польського боку впроваджено цифрову систему в’їзду/виїзду до Шенгенської зон. Відтепер усі подорожні повинні пройти першу реєстрацію на терміналі самообслуговування або у працівника прикордонної варти.

