Збій у польських пунктах пропуску на кордоні з Україною: що відомо

Фото: ДПСУ

У всіх польських пунктах пропуску, що межують зі Львівською та Волинською областями, стався технічний збій у роботі бази даних прикордонної служби Республіки Польща

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає RegioNews.

Зазначається, що спеціалісти вже працюють над усуненням неполадок.

У ДПСУ закликають громадян врахувати цю інформацію під час планування подорожі.

Наразі накопичення транспортних засобів у напрямку виїзду та в’їзду не зафіксовано.

Про відновлення роботи пунктів пропуску буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, з 3 листопада 2025 року на пунктах пропуску "Ягодин – Дорогуськ" та "Устилуг – Зосин" із польського боку впроваджено цифрову систему в’їзду/виїзду до Шенгенської зон. Відтепер усі подорожні повинні пройти першу реєстрацію на терміналі самообслуговування або у працівника прикордонної варти.