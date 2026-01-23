В Украину поступила вакцина против 5 опасных болезней для детей

Иллюстративное фото: из открытых источников

Украина получила 488,8 тысяч доз комбинированной вакцины ПЕНТА-Hib, которая защищает детей от пяти опасных инфекций. В частности, дифтерии, столбняка, коклюша, вирусного гепатита B и гемофильной инфекции

Об этом сообщил Центр общественного здоровья, сообщает RegioNews.

Отмечается, что вакцинация проводится бесплатно в соответствии с Календарем профилактических прививок.

Вакцина ПЕНТА-Hib вводится детям в 2, 4, 6 и 18 месяцев. Если ребенок пропустил любую прививку, следует обратиться к семейному врачу или педиатру, чтобы составить индивидуальный график наверстания прививок.

Как известно, вакцины поступают в Украину в рамках сотрудничества Минздрава Украины с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (Gavi).

Чем опасны эти инфекции

Дифтерия – опасная бактериальная инфекция, которая может поражать сердце, нервную систему и почки.

– опасная бактериальная инфекция, которая может поражать сердце, нервную систему и почки. Столбняк – болезнь с высоким риском смерти, вызывающая судороги, внутренние кровоизлияния и другие осложнения.

– болезнь с высоким риском смерти, вызывающая судороги, внутренние кровоизлияния и другие осложнения. Кашлюк – затяжное заболевание, опасное для младенцев, может вызывать апноэ, судороги и поражение мозга.

– затяжное заболевание, опасное для младенцев, может вызывать апноэ, судороги и поражение мозга. Вирусный гепатит B способен переходить в хроническую форму и вызывать цирроз и рак печени.

способен переходить в хроническую форму и вызывать цирроз и рак печени. Гемофильная инфекция (Hib) – ранее являлась одной из основных причин бактериального менингита, пневмонии и других серьезных инфекций у детей.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине вступил в силу обновленный Календарь профилактических прививок. Теперь обязательны будут прививки против 11 инфекционных заболеваний. Кроме того, с нового года стартовала бесплатная вакцинация от ВПЧ для девочек 12-13 лет.