В Украине более 122 тысяч больных ОРВИ: только один регион немного превысил эпидпорог

Иллюстративное фото: из открытых источников

Ситуация с острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Украине остается стабильной – в большинстве регионов наблюдается фоновый уровень заболеваемости

Об этом сообщил Центр общественного здоровья, сообщает RegioNews.

В то же время во Львовской области все еще фиксируется небольшое превышение эпидпорога.

За период с 12 по 18 января 2026 года ОРВИ заболели 122 335 человек, из них 67 308 взрослых и 55 027 детей до 17 лет. Показатель заболеваемости остался на уровне предыдущей недели. Госпитализировано было 4422 пациента, среди которых 2313 детей.

Заболеваемость COVID-19 за эту неделю составила 269 случаев, что на 25,7% меньше, чем неделей ранее.

Чтобы снизить риск инфицирования респираторными инфекциями во время сезона заболеваемости ими, специалисты советуют простые советы:

Регулярно мойте руки не менее 30 секунд; Проветривайте помещение и производите влажную уборку; При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или локтем; Держите дистанцию во время общения – даже полметра уменьшает риск передачи вирусов; Оставайтесь дома, если заболели или используйте маску при контакте с другими.

Напомним, в Украине с 29 сентября 2025 года официально стартовал эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другие острые респираторные вирусные инфекции, который продлится до 17 мая 2026 года.

По прогнозам Центра общественного здоровья, пик заболеваемости ОРВИ ожидается в январе-феврале, как это происходит каждый год.