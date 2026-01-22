10:38  22 января
В Николаеве будут судить стоматолога, из-за халатности которого умер пациент
08:57  22 января
Врачи одесского ТЦК массово выдавали фиктивные заключения ВВК
07:54  22 января
Драка на катке ВДНХ: полиция сообщила о подозрении 27-летнему киевлянину
UA | RU
UA | RU
22 января 2026, 09:53

В Украине более 122 тысяч больных ОРВИ: только один регион немного превысил эпидпорог

22 января 2026, 09:53
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Ситуация с острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Украине остается стабильной – в большинстве регионов наблюдается фоновый уровень заболеваемости

Об этом сообщил Центр общественного здоровья, сообщает RegioNews.

В то же время во Львовской области все еще фиксируется небольшое превышение эпидпорога.

За период с 12 по 18 января 2026 года ОРВИ заболели 122 335 человек, из них 67 308 взрослых и 55 027 детей до 17 лет. Показатель заболеваемости остался на уровне предыдущей недели. Госпитализировано было 4422 пациента, среди которых 2313 детей.

Заболеваемость COVID-19 за эту неделю составила 269 случаев, что на 25,7% меньше, чем неделей ранее.

Чтобы снизить риск инфицирования респираторными инфекциями во время сезона заболеваемости ими, специалисты советуют простые советы:

  1. Регулярно мойте руки не менее 30 секунд;
  2. Проветривайте помещение и производите влажную уборку;
  3. При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или локтем;
  4. Держите дистанцию во время общения – даже полметра уменьшает риск передачи вирусов;
  5. Оставайтесь дома, если заболели или используйте маску при контакте с другими.

Напомним, в Украине с 29 сентября 2025 года официально стартовал эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другие острые респираторные вирусные инфекции, который продлится до 17 мая 2026 года.

По прогнозам Центра общественного здоровья, пик заболеваемости ОРВИ ожидается в январе-феврале, как это происходит каждый год.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина ОРВИ грипп COVID-19 ЦГЗ заболеваемость эпидемический паротит
Новая программа для украинцев 40+: где и как бесплатно проверить здоровье
21 января 2026, 20:40
Почти половина – дети: на Днепропетровщине растет заболеваемость ОРВИ
20 января 2026, 09:30
Все новости »
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Работал на онлайн-магазин: в Харьковской области задержали курьера наркотиков
22 января 2026, 11:30
В Одессе мошенники по поддельным документам продали квартиру умершей женщины
22 января 2026, 11:24
Разведывали последствия удара "Орешником" по Львовщине: СБУ задержала российских агентов
22 января 2026, 11:07
Зеленский прибыл в Давос: запланирована встреча с Трампом и участие в форуме
22 января 2026, 10:53
Армия РФ уже десять часов атакует "шахедами" Кривой Рог
22 января 2026, 10:51
В Николаеве будут судить стоматолога, из-за халатности которого умер пациент
22 января 2026, 10:38
В Одесской области в результате российской атаки погиб подросток
22 января 2026, 10:28
Спецпосланник США назвал переговоры с украинской делегацией "продуктивными"
22 января 2026, 10:26
Зеленский летит в Давос на встречу с Трампом – Bloomberg
22 января 2026, 10:04
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Все блоги »