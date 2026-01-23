В Україну надійшла вакцина проти 5 небезпечних хвороб для дітей

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Україна отримала 488 800 доз комбінованої вакцини ПЕНТА-Hib, яка захищає дітей від п’яти небезпечних інфекцій. Зокрема, дифтерії, правця, кашлюку, вірусного гепатиту B та гемофільної інфекції

Про це повідомив Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.

Зазначається, що вакцинація проводиться безоплатно відповідно до Календаря профілактичних щеплень.

Вакцину ПЕНТА-Hib вводять дітям у 2, 4, 6 і 18 місяців. Якщо дитина пропустила будь-яке щеплення, слід звернутися до сімейного лікаря або педіатра, щоб скласти індивідуальний графік надолуження щеплень.

Як відомо, вакцини надходять до України в рамках співпраці МОЗ України з Глобальним альянсом з вакцин та імунізації (Gavi).

Чим небезпечні ці інфекції

Дифтерія – небезпечна бактеріальна інфекція, яка може уражати серце, нервову систему та нирки.

– небезпечна бактеріальна інфекція, яка може уражати серце, нервову систему та нирки. Правець – хвороба з високим ризиком смерті, що викликає судоми, внутрішні крововиливи та інші ускладнення.

– хвороба з високим ризиком смерті, що викликає судоми, внутрішні крововиливи та інші ускладнення. Кашлюк – затяжне захворювання, небезпечне для немовлят, може спричиняти апное, судоми та ураження мозку.

– затяжне захворювання, небезпечне для немовлят, може спричиняти апное, судоми та ураження мозку. Вірусний гепатит B – здатен переходити у хронічну форму та викликати цироз і рак печінки.

– здатен переходити у хронічну форму та викликати цироз і рак печінки. Гемофільна інфекція (Hib) – раніше була однією з основних причин бактеріального менінгіту, пневмонії та інших серйозних інфекцій у дітей.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні набув чинності оновлений Календар профілактичних щеплень. Тепер обов'язковими будуть щеплення проти 11 інфекційних захворювань. Окрім того, з нового року стартувала безкоштовна вакцинація від ВПЛ для дівчат 12-13 років.