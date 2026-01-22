Кабмин провел масштабные кадровые изменения: уволены многие топ-чиновники
В правительстве провели масштабные кадровые перестановки. В частности, были уволены шесть заместителей министра обороны, а также некоторые заместители председателя Минобразования и Минэнергетики
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко.
Правительство уволило:
- Корзуна Анатолия Васильевича с должности заместителя Министра энергетики Украины;
– Андарака Романа Валентиновича с должности заместителя Министра энергетики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- Куцевола Анатолия Анатольевича с должности заместителя Министра обороны Украины по европейской интеграции;
- Суярко Сергея Николаевича с должности государственного секретаря Министерства энергетики Украины;
- Малашкина Максима Анатольевича с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины;
– Турчака Ивана Мироновича с должности государственного секретаря Министерства цифровой трансформации Украины.
Правительство назначило:
- Москаленко Валентину Владимировну заместителем Министра энергетики Украины;
- Куцевола Анатолия Анатольевича заместителем Министра энергетики Украины по европейской интеграции;
- Малашкина Максима Анатольевича государственным секретарем Министерства энергетики Украины;
– Турчака Ивана Мироновича государственным секретарем Министерства обороны Украины.
Временно возложено на исполнение обязанностей государственного секретаря Министерства цифровой трансформации Украины на Ругаева Дмитрия Владимировича.
Как сообщалось, 22 января НАБУ разоблачило топ-чиновников Госпогранслужбы на получении взяток. Речь идет о минимум 10 млн грн.