19:13  22 января
Россияне весь день атакуют Кривой Рог, в городе нет света и отопления
16:27  22 января
Во Львовской области женщина провалилась под лед на реке
14:31  22 января
После сильных морозов в Украину придет потепление со снегом
22 января 2026, 17:29

Кабмин провел масштабные кадровые изменения: уволены многие топ-чиновники

22 января 2026, 17:29
иллюстративное фото: из открытых источников
В правительстве провели масштабные кадровые перестановки. В частности, были уволены шесть заместителей министра обороны, а также некоторые заместители председателя Минобразования и Минэнергетики

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко.

Правительство уволило:

- Корзуна Анатолия Васильевича с должности заместителя Министра энергетики Украины;

– Андарака Романа Валентиновича с должности заместителя Министра энергетики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

- Куцевола Анатолия Анатольевича с должности заместителя Министра обороны Украины по европейской интеграции;

- Суярко Сергея Николаевича с должности государственного секретаря Министерства энергетики Украины;

- Малашкина Максима Анатольевича с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины;

– Турчака Ивана Мироновича с должности государственного секретаря Министерства цифровой трансформации Украины.

Правительство назначило:

- Москаленко Валентину Владимировну заместителем Министра энергетики Украины;

- Куцевола Анатолия Анатольевича заместителем Министра энергетики Украины по европейской интеграции;

- Малашкина Максима Анатольевича государственным секретарем Министерства энергетики Украины;

– Турчака Ивана Мироновича государственным секретарем Министерства обороны Украины.

Временно возложено на исполнение обязанностей государственного секретаря Министерства цифровой трансформации Украины на Ругаева Дмитрия Владимировича.

Как сообщалось, 22 января НАБУ разоблачило топ-чиновников Госпогранслужбы на получении взяток. Речь идет о минимум 10 млн грн.

22 января 2026
