Свириденко назвала области с самой сложной ситуацией в энергетике Украины

Фото: Telegram/Юлия Свириденко

Самая сложная ситуация с энергоснабжением наблюдается в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает RegioNews.

"Над восстановлением света и тепла круглосуточно работают более 160 бригад энергетиков, в том числе командированные из других областей", – написала она.

Свириденко также отметила, что отдельный фокус направлен на обеспечение Киева альтернативными источниками энергии и установками распределенной генерации.

"Никаких препятствий и задержек в подключении не должно быть", – добавила премьер, отметив, что правительство готово оказать всю необходимую поддержку и ожидает активной работы от киевских городских властей.

Напомним, по состоянию на утро 22 января в Киеве около 3 тысяч многоэтажных домов остаются без теплоснабжения в результате российской атаки.

Как известно, министр энергетики Денис Шмигаль заявил, что в столице подготовили ряд технических решений , позволяющих заменить аварийные отключения на жесткие, однако предполагаемые графики.

Ранее сообщалось, что в результате российской атаки 22 января город Черноморск в Одесской области остался без электроснабжения и отопления.

