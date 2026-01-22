13:21  22 января
22 января 2026, 13:40

Свириденко назвала области с самой сложной ситуацией в энергетике Украины

22 января 2026, 13:40
Читайте також українською мовою
Фото: Telegram/Юлия Свириденко
Читайте також
українською мовою

Самая сложная ситуация с энергоснабжением наблюдается в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает RegioNews.

"Над восстановлением света и тепла круглосуточно работают более 160 бригад энергетиков, в том числе командированные из других областей", – написала она.

Свириденко также отметила, что отдельный фокус направлен на обеспечение Киева альтернативными источниками энергии и установками распределенной генерации.

"Никаких препятствий и задержек в подключении не должно быть", – добавила премьер, отметив, что правительство готово оказать всю необходимую поддержку и ожидает активной работы от киевских городских властей.

Напомним, по состоянию на утро 22 января в Киеве около 3 тысяч многоэтажных домов остаются без теплоснабжения в результате российской атаки.

Как известно, министр энергетики Денис Шмигаль заявил, что в столице подготовили ряд технических решений , позволяющих заменить аварийные отключения на жесткие, однако предполагаемые графики.

Ранее сообщалось, что в результате российской атаки 22 января город Черноморск в Одесской области остался без электроснабжения и отопления.

Читайте также: Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях

Украина электричество регионы отключения света Свириденко Юлия Анатольевна
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
