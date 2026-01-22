19:13  22 січня
Росіяни увесь день атакують Кривий Ріг, у місті немає світла та опалення
16:27  22 січня
На Львівщині жінка провалилась під кригу на річці
14:31  22 січня
Після сильних морозів в Україну прийде потепління зі снігом
22 січня 2026, 17:29

Кабмін провів масштабні кадрові зміни: звільнено багатьох топ-чиновників

22 січня 2026, 17:29
ілюстративне фото: з відкритих джерел
В Уряді провели масштабні кадрові перестановки. Зокрема було звільнено шістьох заступників міністра оборони, а також деяких заступників голови Міносвіти та Міненергетики

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.

Уряд звільнив:

- Корзуна Анатолія Васильовича з посади заступника Міністра енергетики України;

- Андарака Романа Валентиновича з посади заступника Міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

- Куцевола Анатолія Анатолійовича з посади заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції;

- Суярка Сергія Миколайовича з посади державного секретаря Міністерства енергетики України;

- Малашкіна Максима Анатолійовича з посади державного секретаря Міністерства оборони України;

- Турчака Івана Мироновича з посади державного секретаря Міністерства цифрової трансформації України.

Уряд призначив:

- Москаленко Валентину Володимирівну заступником Міністра енергетики України;

- Куцевола Анатолія Анатолійовича заступником Міністра енергетики України з питань європейської інтеграції;

- Малашкіна Максима Анатолійовича державним секретарем Міністерства енергетики України;

- Турчака Івана Мироновича державним секретарем Міністерства оборони України.

Тимчасово покладено виконання обов’язків державного секретаря Міністерства цифрової трансформації України на Ругаєва Дмитра Володимировича.

Як повідомлялось, 22 січня НАБУ викрило топпосадовців Держприкордонслужби на одержанні хабарів. Йдеться про щонайменше 10 млн грн.

22 січня 2026
07 серпня 2025
