Кабмін провів масштабні кадрові зміни: звільнено багатьох топ-чиновників

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Уряді провели масштабні кадрові перестановки. Зокрема було звільнено шістьох заступників міністра оборони, а також деяких заступників голови Міносвіти та Міненергетики

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.

Уряд звільнив:

- Корзуна Анатолія Васильовича з посади заступника Міністра енергетики України;

- Андарака Романа Валентиновича з посади заступника Міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

- Куцевола Анатолія Анатолійовича з посади заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції;

- Суярка Сергія Миколайовича з посади державного секретаря Міністерства енергетики України;

- Малашкіна Максима Анатолійовича з посади державного секретаря Міністерства оборони України;

- Турчака Івана Мироновича з посади державного секретаря Міністерства цифрової трансформації України.

Уряд призначив:

- Москаленко Валентину Володимирівну заступником Міністра енергетики України;

- Куцевола Анатолія Анатолійовича заступником Міністра енергетики України з питань європейської інтеграції;

- Малашкіна Максима Анатолійовича державним секретарем Міністерства енергетики України;

- Турчака Івана Мироновича державним секретарем Міністерства оборони України.

Тимчасово покладено виконання обов’язків державного секретаря Міністерства цифрової трансформації України на Ругаєва Дмитра Володимировича.

