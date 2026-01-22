10:38  22 января
В Николаеве будут судить стоматолога, из-за халатности которого умер пациент
08:57  22 января
Врачи одесского ТЦК массово выдавали фиктивные заключения ВВК
07:54  22 января
Драка на катке ВДНХ: полиция сообщила о подозрении 27-летнему киевлянину
22 января 2026, 09:19

Почти 3 тысячи домов в Киеве до сих пор без тепла – работы продолжаются круглосуточно

22 января 2026, 09:19
Иллюстративное фото: из открытых источников
По состоянию на утро 22 января в Киеве около 3 тысяч многоэтажных домов остаются без теплоснабжения в результате российской атаки

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, за минувшую ночь тепло подключили к 227 домам, уже второй раз после повреждений инфраструктуры атаками врага 9-го и 20-го января.

В столице также продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии.

Коммунальщики и энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее вернуть киевлянам тепло и свет в доме, отметил Кличко.

Напомним, после атаки на Киев в ночь на 20 января без тепла остались 5635 многоэтажек. Около 80% из них – дома, куда возвращали теплоснабжение от 9 января.

Как известно, министр энергетики Денис Шмигаль заявил, что в столице подготовили ряд технических решений, позволяющих заменить аварийные отключения на жесткие, однако предполагаемые графики.

