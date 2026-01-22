Многотысячный город в Одесской области остался без света и тепла после ночной атаки РФ

иллюстративное фото: из открытых источников

Город Черноморск в Одесской области остался без электроснабжения и отопления в результате российской атаки 22 января

Как передает RegioNews, об этом сообщил мэр города Василий Гуляев.

"Враг в очередной раз атакует наш город, сегодня действительно ситуация тяжелая. В городе нет света, котельная не работает. Если свет не появится, после обеда запустим котельную в аварийном режиме на генераторе", – отметил он.

Водоснабжение в городе осуществляется, однако подача воды на верхние этажи будет происходить по графику, о котором будет сообщено дополнительно.

Также мэр Черноморска сообщил, что больница работает на генераторах, а школы вынужденно перешли на дистанционное обучение.

Напомним, в Одесской области в результате российской атаки погиб подросток. Парню было 16 лет.