13:21  22 января
В Кировоградской области семья отравилась угарным газом, двое детей – в больнице
12:59  22 января
В Днепре российский БпЛА попал в дом
08:57  22 января
Врачи одесского ТЦК массово выдавали фиктивные заключения ВВК
UA | RU
UA | RU
22 января 2026, 12:49

Многотысячный город в Одесской области остался без света и тепла после ночной атаки РФ

22 января 2026, 12:49
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Город Черноморск в Одесской области остался без электроснабжения и отопления в результате российской атаки 22 января

Как передает RegioNews, об этом сообщил мэр города Василий Гуляев.

"Враг в очередной раз атакует наш город, сегодня действительно ситуация тяжелая. В городе нет света, котельная не работает. Если свет не появится, после обеда запустим котельную в аварийном режиме на генераторе", – отметил он.

Водоснабжение в городе осуществляется, однако подача воды на верхние этажи будет происходить по графику, о котором будет сообщено дополнительно.

Также мэр Черноморска сообщил, что больница работает на генераторах, а школы вынужденно перешли на дистанционное обучение.

Напомним, в Одесской области в результате российской атаки погиб подросток. Парню было 16 лет.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Черноморск атака война энергетика Одесская область
Ночная атака на Одесщину: беспилотник попал в многоэтажку
22 января 2026, 08:43
В Украине объявили новые графики отключений света на 22 января
21 января 2026, 21:03
Бизнес на фиктивных браках: в Одесской области будут судить женщину за организацию схемы побега военных за границу
21 января 2026, 11:56
Все новости »
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
После сильных морозов в Украину придет потепление со снегом
22 января 2026, 14:31
В течение месяца более 1000 украинцев попали в больницы из-за переохлаждения и обморожения
22 января 2026, 14:12
НАБУ разоблачило топ-чиновников Госпогранслужбы на получении взяток
22 января 2026, 13:46
Свириденко назвала области с самой сложной ситуацией в энергетике Украины
22 января 2026, 13:40
В Киеве снова объявили тревогу из-за угрозы российской атаки
22 января 2026, 13:32
В Кировоградской области семья отравилась угарным газом, двое детей – в больнице
22 января 2026, 13:21
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
22 января 2026, 13:00
В Днепре российский БпЛА попал в дом
22 января 2026, 12:59
В Запорожье аферист выманил у людей десятки тысяч гривен на "лечение"
22 января 2026, 12:55
Снимал с учета за 10 тысяч долларов: в Николаевской области разоблачили сотрудника ТЦК
22 января 2026, 12:51
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Все блоги »