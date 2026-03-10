ВСУ за сутки ликвидировали еще 950 оккупантов и 13 вражеских танков
Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали еще 950 захватчиков. Кроме того, воины ВСУ уничтожили 13 танка, семь бронемашин и 73 артсистемы врага
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.03.26 ориентировочно составили:
Напомним, подразделения Военно-морских сил ВС Украины во взаимодействии с Силами специальных операций ВСУ нанесли удар по объектам противника во временно оккупированном Крыму.
09 марта 2026
10 марта 2026, 00:35
07 августа 2025
