В Офисе президента нет отопления и запрещают использовать электрообогреватели

иллюстративное фото: из открытых источников

Советница руководителя Офиса президента Украины (ОП) Виктория Страхова сообщила об отсутствии отопления в здании Офиса и запрете использовать электрообогреватели

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ее страницу в соцсети.

"У нас холодно, хоть значительно теплее, чем у некоторых моих знакомых, у кого сейчас ни отопления, ни электроснабжения и почти 0 в квартире. По крайней мере, холоднее, чем у меня дома на Оболони. Хотя отопление выключено и там и там", – говорится в сообщении советницы.

По ее словам, температура у нее в кабинете примерно 13 градусов тепла, но это больше, чем в других кабинетах.

Виктория Страхова заявила, что в Офисе также запретили использовать электрообогреватели.

Ранее в Укрэнерго сообщили, что многие регионы остались без электроснабжения из-за ночных и утренних атак РФ на объекты энергетики.