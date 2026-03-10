Фото: ОВА

За сутки российские войска обстреляли 36 населенных пунктов Запорожской области, использовав авиацию, беспилотники и артиллерию. Всего зафиксирован 651 удар

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров , передает RegioNews .

Детали обстрелов:

авиация: 23 удара пришлись по Веселянке, Барвиновке, Лесному, Светлой Долине и еще 10 селам области.

беспилотники: 359 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Камышеваху, Степногорск, Гуляйполе и ряд других населенных пунктов.

артиллерия и РСЗО: враг совершил 265 артударов и 4 обстрела из реактивных систем залпового огня по Степногорску, Малым Щербакам, Приморскому и еще 14 селам.

В полицию поступило 75 сообщений о разрушении. Повреждены частные дома, объекты инфраструктуры и автомобили жителей.

К счастью, мирные жители не пострадали.

Напомним, 9 марта в Харькове в доме, куда в субботу попала российская ракета, завершили поисково-спасательные работы . В результате вражеского удара погибли 10 человек, среди них два ребенка.