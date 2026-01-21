В Украине объявили новые графики отключений света на 22 января
В четверг, 22 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.
Как отметили в компании, причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – говорится в сообщении.
Когда электроэнергия появляется по графику, энергетики просят потреблять ее бережно.
Как сообщалось, трагически погиб эксглав Укрэнерго. Речь идет об Алексее Брехте, который более 24 из них отдал работе в компании.
