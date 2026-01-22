07:54  22 января
Драка на катке ВДНХ: полиция сообщила о подозрении 27-летнему киевлянину
21:17  21 января
Антарктическую экспедицию впервые возглавит 31-летняя украинка
13:08  21 января
Сильные морозы отступают, но ожидаются снегопады: какая будет погода 22 января
22 января 2026, 07:16

Киев на днях перейдет на жесткие, но прогнозируемые графики – Шмигаль

22 января 2026, 07:16
Фото: Facebook/Денис Шмигаль
Министр энергетики Денис Шмигаль заявил, что в Киеве подготовили ряд технических решений, позволяющих заменить аварийные отключения на жесткие, однако предполагаемые графики

Об этом он сообщил в Фейсбуке, передает RegioNews.

По словам Шмыгаля, ситуация в энергосистеме столицы остается очень напряженной.

"В Киеве продолжают действовать экстренные отключения, однако энергетики разработали ряд технических решений, которые позволят перейти от экстренных к жестким, но прогнозируемым графикам. Поставлена задача выйти на этот режим в ближайшие дни", – отметил он.

Что касается теплоснабжения и социальной сферы: частично стабилизирована работа теплогенерации, добавил министр. Сейчас без отопления остаются 3261 дом. Задача коммунальных служб – в течение дня подать тепло в наибольшее количество квартир.

На критических точках города задействовано 124 генератора разной мощности. Также в Киеве работает 91 пункт помощи ГСЧС на 68 локациях. Работы по восстановлению теплогенерации продолжаются.

Напомним, после атаки на Киев в ночь на 20 января без тепла остались 5635 многоэтажек. Около 80% из них – дома, куда возвращали теплоснабжение от 9 января.

Ранее сообщалось, что в украинскую столицу на следующей неделе прибудут из Германии еще две когенерационные установки, которые обеспечат киевлян электро- и теплоснабжением.

Киев тепло электричество Денис Шмыгаль энергетика график отключения света аварийная бригада
