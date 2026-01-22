14:31  22 січня
Після сильних морозів в Україну прийде потепління зі снігом
13:21  22 січня
На Кіровоградщині родина отруїлася чадним газом, двоє дітей – у лікарні
12:59  22 січня
У Дніпрі російський БпЛА влучив у будинок
22 січня 2026, 13:40

Свириденко назвала області з найскладнішою ситуацією в енергетиці України

22 січня 2026, 13:40
Фото: Telegram/Юлія Свириденко
Найскладніша ситуація з енергопостачанням наразі спостерігається в Києві, Київській, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях

Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає RegioNews.

"Над відновленням світла та тепла цілодобово працює понад 160 бригад енергетиків, в тому числі відряджені з інших областей", – написала вона.

Свириденко також наголосила, що окремий фокус спрямований на забезпечення Києва альтернативними джерелами енергії та установками розподіленої генерації.

"Жодних перешкод і затримок у підключенні не повинно бути", – додала прем'єр, зазначивши, що уряд готовий надати всю необхідну підтримку та очікує активної роботи від київської міської влади.

Нагадаємо, станом на ранок 22 січня у Києві близько 3 тисяч багатоповерхових будинків залишаються без теплопостачання внаслідок російської атаки.

Як відомо, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що в столиці підготували низку технічних рішень, які дадуть змогу замінити авар.ійні відключення на жорсткі, проте передбачувані графіки.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки 22 січня місто Чорноморськ в Одеській області залишилось без електропостачання та опалення.

Читайте також: Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях

