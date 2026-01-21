САП просит суд конфисковать активы эксначальника ТЦК в Полтавской области
САП обратилась в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными активов, которые в 2022-2024 годах приобрел бывший начальник Кременчугского районного ТЦК и СП
Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает RegioNews.
Прокурор ходатайствовал о взыскании в доход государства активов экс-чиновника более чем на 4 млн грн. Речь идет, в частности, о:
- квартиру в клубном доме в городе Кременчуге;
- автомобиль Toyota Land Cruiser Prado;
- стоимость автомобиля Toyota RAV-4 и доход, полученный от его отчуждения;
- часть наличных сбережений.
По данным САП, приобрести это имущество за законные доходы было невозможно, поэтому активы хотят взыскать в доход государства.
Напомним, ВАКС признал необоснованными активы семьи эксначальника Государственной экологической инспекции Карпатского округа и взыскал их в доход государства. В частности, четыри объекты недвижимости и два транспортные средства.
