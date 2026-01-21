Иллюстративное фото: из открытых источников

САП обратилась в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными активов, которые в 2022-2024 годах приобрел бывший начальник Кременчугского районного ТЦК и СП

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает RegioNews.

Прокурор ходатайствовал о взыскании в доход государства активов экс-чиновника более чем на 4 млн грн. Речь идет, в частности, о:

квартиру в клубном доме в городе Кременчуге;

автомобиль Toyota Land Cruiser Prado;

стоимость автомобиля Toyota RAV-4 и доход, полученный от его отчуждения;

часть наличных сбережений.

По данным САП, приобрести это имущество за законные доходы было невозможно, поэтому активы хотят взыскать в доход государства.

Напомним, ВАКС признал необоснованными активы семьи эксначальника Государственной экологической инспекции Карпатского округа и взыскал их в доход государства. В частности, четыри объекты недвижимости и два транспортные средства.

