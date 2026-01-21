НАБУ викрило розкрадання коштів за "зеленим" тарифом, серед підозрюваних – ексзаступник голови ОП

Ростислав Шурма. Фото: з відкритих джерел

НАБУ і САП викрили схему заволодіння коштами за "зеленим" тарифом, яка діяла на користь низки комерційних енергогенеруючих підприємств, розташованих на тимчасово окупованій території Запорізької області

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, повідомлено про підозру 9 особам, серед яких:

колишній заступник Керівника Офісу Президента та ексчлен наглядової ради НАК "Нафтогаз України",

його брат – власник мережі українських та іноземних компаній,

довірена особа ексвисокопосадовця,

керівники та працівники підконтрольних підприємств,

колишній комерційний директор АТ "Запоріжжяобленерго".

Слідчі кваліфікували дії підозрюваних за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Імені антикорупційні органи не назвали, але за даними народного депутата Ярослава Железняка, йдеться про Ростислава Шурму.

За версією слідства, у 2019-2020 роках колишній депутат Донецької обласної ради разом із братом зосередили контроль над низкою підприємств, що виробляли електроенергію з альтернативних джерел. На території Василівського району Запорізької області вони збудували сонячні електростанції загальною потужністю близько 60 МВт та уклали договори з ДП "Гарантований покупець" про продаж електроенергії за "зеленим" тарифом.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ та окупації частини Запорізької області станції втратили зв’язок з Об’єднаною енергетичною системою України, зазнали пошкоджень, а персонал був евакуйований. Попри це, підконтрольні підозрюваним підприємства продовжували декларувати виробництво електроенергії та отримувати оплату, хоча фактично електроенергія не надходила до енергосистеми.

Слідство встановило, що у звітності зазначалися завідомо недостовірні дані щодо обсягів генерації та технічної готовності станцій, зокрема в періоди повного знеструмлення. Отримані кошти надалі виводили через пов’язані компанії.

У межах міжнародної правової допомоги детективи НАБУ за сприяння правоохоронних органів Німеччини та Австрії провели обшуки за місцями проживання окремих фігурантів.

Загальна сума збитків становить 141,3 млн грн. Досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини та коло причетних осіб.

Слідство розпочато за матеріалами журналістського розслідування Bihus.Info.

Нагадаємо, у липні 2025 року детективи Національного антикорупційного бюро України спільно з німецькими правоохоронцями провели обшук у Ростислава Шурми – колишнього заступника голови Офісу Президента і куратора економічного блоку країни.

За даними "Української правди" після обшуків Шурма переїхав в Австрію. Як зазначають журналісти, у Німеччині вже були прецеденти екстрадиції за запитом України, тоді як Австрія "міцно тримає в своїх кордонах добрих два десятки українських фігурантів різних кримінальних справ".