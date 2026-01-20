10:15  20 января
Поезд "Интерсити" Киев – Харьков застрял посреди поля из-за отсутствия напряжения
09:00  20 января
Смертельное ДТП в Полтавской области: авто вылетело в кювет и перевернулось
08:22  20 января
От кассира к агенту ФСБ: продавец из Кировоградщины получил 15 лет за попытку диверсии
UA | RU
UA | RU
20 января 2026, 10:59

Разворовывание госсредств: Нацполиция проводит обыски на Днепропетровщине, Запорожье и Львовщине

20 января 2026, 10:59
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Во вторник, 20 января, Нацполиция проводит следственные действия на территории нескольких областей по факту хищения государственных средств

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

"В рамках уголовного производства, которое расследуется по факту хищения бюджетных средств во время сбора, вывоза и захоронения твердых бытовых отходов, по согласованию прокуратуры и в соответствии с определением суда, проводится ряд обысков на территории Днепропетровской, Запорожской и Львовской областей", – говорится в сообщении.

Разворовывание государственных средств: Нацполиция проводит обыски на Днепропетровщине, Запорожье и Львовщине

Следственные действия правоохранители проводят:

  • по местам расположения полигона твердых бытовых отходов, офисных помещений;
  • по адресам регистрации и проживания фигурантов уголовного производства;
  • в транспортных средствах, которыми пользуются фигуранты.
Нацполиция проводит обыски в Днепропетровской, Запорожье и Львовской области.

"С целью изъятия документов, один из обысков проводится в КП в помещении Днепровского городского совета. Более подробная информация будет предоставлена после", – добавили в Нацполиции.

Напомним, мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал обыски правоохранителей в здании городского совета.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обыски бюджетные деньги правоохранители Днепропетровская область Нацполиция Запорожская область Львовская область хищение средств
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
10 погибших и шесть раненых: какой приговор в Хмельницкой области получил водитель за смертельное ДТП
20 января 2026, 12:15
Фонд Дениса Парамонова передает EcoFlow для детских реанимаций по всей Украине
20 января 2026, 12:05
В Киеве заведующая лабораторией потребовала четверть миллиона с предпринимателя
20 января 2026, 11:55
В Черновцах мужчина заставлял 76-летнюю женщину попрошайничать в колесном кресле
20 января 2026, 11:45
Депутат Киевсовета Кузьменко заявил о переломе позвоночника и обвинил городские службы
20 января 2026, 11:37
В Житомирской области мужчина выманил у знакомых несколько миллионов на собственный "бизнес"
20 января 2026, 11:35
Во Львовской области будут судить предпринимателя за контрабанду дуба в ЕС
20 января 2026, 11:21
"Красная" линия метро Киева возобновила работу в обычном режиме
20 января 2026, 11:06
Готовил теракты в Киеве, Чернигове, Умани и Одессе: СБУ задержала российского агента
20 января 2026, 10:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Остап Дроздов
Все блоги »