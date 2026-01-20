Разворовывание госсредств: Нацполиция проводит обыски на Днепропетровщине, Запорожье и Львовщине
Во вторник, 20 января, Нацполиция проводит следственные действия на территории нескольких областей по факту хищения государственных средств
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
"В рамках уголовного производства, которое расследуется по факту хищения бюджетных средств во время сбора, вывоза и захоронения твердых бытовых отходов, по согласованию прокуратуры и в соответствии с определением суда, проводится ряд обысков на территории Днепропетровской, Запорожской и Львовской областей", – говорится в сообщении.
Следственные действия правоохранители проводят:
- по местам расположения полигона твердых бытовых отходов, офисных помещений;
- по адресам регистрации и проживания фигурантов уголовного производства;
- в транспортных средствах, которыми пользуются фигуранты.
"С целью изъятия документов, один из обысков проводится в КП в помещении Днепровского городского совета. Более подробная информация будет предоставлена после", – добавили в Нацполиции.
