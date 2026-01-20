Фото: полиция

Во вторник, 20 января, Нацполиция проводит следственные действия на территории нескольких областей по факту хищения государственных средств

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

"В рамках уголовного производства, которое расследуется по факту хищения бюджетных средств во время сбора, вывоза и захоронения твердых бытовых отходов, по согласованию прокуратуры и в соответствии с определением суда, проводится ряд обысков на территории Днепропетровской, Запорожской и Львовской областей", – говорится в сообщении.

Следственные действия правоохранители проводят:

по местам расположения полигона твердых бытовых отходов, офисных помещений;

по адресам регистрации и проживания фигурантов уголовного производства;

в транспортных средствах, которыми пользуются фигуранты.

"С целью изъятия документов, один из обысков проводится в КП в помещении Днепровского городского совета. Более подробная информация будет предоставлена после", – добавили в Нацполиции.

