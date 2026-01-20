Новый министр обороны Украины планирует убивать 50 тысяч россиян в месяц

иллюстративное фото: из открытых источников

Министр обороны Украины Михаил Федоров пообщался с журналистами и рассказал о приоритетах в новой должности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Бабель".

В частности, Федоров пообещал построить систему, которая способна остановить врага в небе, продвижение на земле, усилить асимметричные и киберудары по врагу и его экономике. По его словам, есть ключевые этапы.

Первый – это перестройка существующего менеджмента Минобороны. Ведомство должно заниматься не только закупками и обеспечением, но и наблюдением и координацией.

Вторая стратегическая цель – убивать 50 тысяч россиян в месяц.

"Если достигнем показателя в 50 тысяч – увидим, что будет с врагом. Они воспринимают людей как ресурс, проблемы с которым уже очевидны", – заявил Федоров.

Ранее Михаил Федоров заявил, что в Украине около 2 млн. граждан находятся в розыске за уклонение от мобилизации. Еще около 200 тыс. военнослужащих самовольно покинули свои подразделения.