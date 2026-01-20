13:19  20 января
Пригородные маршрутки в Киев подорожали: сколько придется платить
10:15  20 января
Поезд "Интерсити" Киев – Харьков застрял посреди поля из-за отсутствия напряжения
09:00  20 января
Смертельное ДТП в Полтавской области: авто вылетело в кювет и перевернулось
UA | RU
UA | RU
20 января 2026, 14:35

Новый министр обороны Украины планирует убивать 50 тысяч россиян в месяц

20 января 2026, 14:35
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министр обороны Украины Михаил Федоров пообщался с журналистами и рассказал о приоритетах в новой должности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Бабель".

В частности, Федоров пообещал построить систему, которая способна остановить врага в небе, продвижение на земле, усилить асимметричные и киберудары по врагу и его экономике. По его словам, есть ключевые этапы.

Первый – это перестройка существующего менеджмента Минобороны. Ведомство должно заниматься не только закупками и обеспечением, но и наблюдением и координацией.

Вторая стратегическая цель – убивать 50 тысяч россиян в месяц.

"Если достигнем показателя в 50 тысяч – увидим, что будет с врагом. Они воспринимают людей как ресурс, проблемы с которым уже очевидны", – заявил Федоров.

Ранее Михаил Федоров заявил, что в Украине около 2 млн. граждан находятся в розыске за уклонение от мобилизации. Еще около 200 тыс. военнослужащих самовольно покинули свои подразделения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Федоров Михаил Альбертович Минобороны война политика Украина потери россиян
Ночной обстрел Украины: РФ атаковала "Цирконом", баллистикой и крылатыми ракетами
20 января 2026, 10:19
Более 1100 оккупантов и 60 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага
20 января 2026, 07:18
Зеленский назначил заместителем командующего Воздушными силами экспродюсера шоу Савика Шустера
19 января 2026, 21:37
Все новости »
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Льготы для ветеранов в 2026 году: что нужно знать – объясняет ОО "Защита Государства"
20 января 2026, 14:36
Морозы в Украине начнут ослабевать
20 января 2026, 14:25
В Харькове 80 юных боксеров соревновались на турнире памяти Василия Бурмака
20 января 2026, 13:40
Выступление Зеленского в Давосе сегодня не планировалось – советник Президента
20 января 2026, 13:28
Пригородные маршрутки в Киев подорожали: сколько придется платить
20 января 2026, 13:19
На Львовщине таможенники задержали бус с партией подержанных ноутбуков более чем на 600 тыс. грн
20 января 2026, 13:03
На Киевщине во время игры 7-летний мальчик застрелил 6-летнюю соседку: суд принял решение по делу
20 января 2026, 12:49
В Ровно будут судить женщину, которую раздражали портреты погибших военных
20 января 2026, 12:35
Умер основатель издательства "Наш Формат" Владислав Кириченко
20 января 2026, 12:22
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Остап Дроздов
Все блоги »