Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 20 января подразделения противовоздушной обороны поразили 342 цели врага

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Враг атаковал Украину одной противокорабельной ракетой "Циркон", 18 баллистическими ракетами Искандер-М/С-300, 15 крылатыми ракетами Х-101, а также 339 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 250 из них – "шахеды".

Основное направление удара – Киевщина.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 10:00 силы ПВО уничтожили или подавили 342 цели: 14 баллистических ракет Искандер-М/С-300, 13 крылатых ракет Х-101 и 315 вражеских беспилотников на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 5 ракет и 24 ударных дронов на 11 локациях, а также падение обломков сбитых БПЛА на 12 локациях. Информация о двух вражеских ракетах уточняется.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько дронов россиян.

Напомним, из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских обстрелов в нескольких областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии.