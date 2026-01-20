10:15  20 января
Поезд "Интерсити" Киев – Харьков застрял посреди поля из-за отсутствия напряжения
09:00  20 января
Смертельное ДТП в Полтавской области: авто вылетело в кювет и перевернулось
08:22  20 января
От кассира к агенту ФСБ: продавец из Кировоградщины получил 15 лет за попытку диверсии
20 января 2026, 10:19

Ночной обстрел Украины: РФ атаковала "Цирконом", баллистикой и крылатыми ракетами

20 января 2026, 10:19
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
В ночь на 20 января подразделения противовоздушной обороны поразили 342 цели врага

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Враг атаковал Украину одной противокорабельной ракетой "Циркон", 18 баллистическими ракетами Искандер-М/С-300, 15 крылатыми ракетами Х-101, а также 339 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 250 из них – "шахеды".

Основное направление удара – Киевщина.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 10:00 силы ПВО уничтожили или подавили 342 цели: 14 баллистических ракет Искандер-М/С-300, 13 крылатых ракет Х-101 и 315 вражеских беспилотников на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 5 ракет и 24 ударных дронов на 11 локациях, а также падение обломков сбитых БПЛА на 12 локациях. Информация о двух вражеских ракетах уточняется.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько дронов россиян.

Атака на Украину 20 января 2025 года

Напомним, из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских обстрелов в нескольких областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии.

Украина дрон ракета атака ПВО ракетный удар беспилотники
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
07 августа 2025
