13:19  20 січня
Приміські маршрутки до Києва подорожчали: скільки доведеться платити
10:15  20 січня
Поїзд "Інтерсіті" Київ – Харків застряг посеред поля через відсутність напруги
09:00  20 січня
Смертельна ДТП на Полтавщині: авто вилетіло в кювет та перекинулось
20 січня 2026, 14:35

Новий міністр оборони України планує вбивати 50 тисяч росіян на місяць

20 січня 2026, 14:35
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Міністр оборони України Михайло Федоров поспілкувався з журналістами і розповів про пріоритети на новій посаді

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Бабель".

Зокрема Федоров пообіцяв побудувати систему, яка здатна зупинити ворога в небі, просування на землі, посилити асиметричні й кіберудари по ворогу та його економіці. За його словами, є ключові етапи.

Перший – це перебудова існуючого менеджменту Міноборони. Відомство має займатися не лише закупівлями та забезпеченням, а й наглядом та координацією.

Друга стратегічна ціль – убивати 50 тисяч росіян на місяць.

"Якщо досягнемо показника в 50 тисяч – побачимо, що буде з ворогом. Вони сприймають людей як ресурс, проблеми з яким уже очевидні", – заявив Федоров.

Раніше Михайло Федоров заявив, що в Україні близько 2 млн громадян перебувають у розшуку за ухилення від мобілізації. Ще приблизно 200 тис. військовослужбовців самовільно залишили свої підрозділи.

Нічний обстріл України: РФ атакувала "Цирконом", балістикою та крилатими ракетами
20 січня 2026, 10:19
Понад 1100 окупантів та 60 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога
20 січня 2026, 07:18
Зеленський призначив заступником командувача Повітряних сил експродюсера шоу Савіка Шустера
19 січня 2026, 21:37
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Тіна Кароль вибачилася за пісню про відсутність світла та тепла в Україні
20 січня 2026, 16:11
Зеленський прокоментував можливість відправки українських військових до Гренландії
20 січня 2026, 16:09
Жителі багатотисячного міста на Полтавщині протестували проти несправедливих знеструмлень і перекрили дорогу
20 січня 2026, 15:44
"Спілкувалась з колегою": жителька Донеччини "зливала" даны про ЗСУ
20 січня 2026, 15:35
Зеленський відреагував на справу щодо Тимошенко
20 січня 2026, 15:12
Скандал із бронюванням: політтехнолог Петров звільнився з військового меморіального кладовища
20 січня 2026, 14:49
Пільги для ветеранів у 2026 році: що потрібно знати – пояснює ГО "Захист Держави"
20 січня 2026, 14:36
Морози в Україні почнуть послаблюватися
20 січня 2026, 14:25
У Харкові 80 юних боксерів змагалися на турнірі пам'яті Василя Бурмака
20 січня 2026, 13:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
