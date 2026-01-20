Новий міністр оборони України планує вбивати 50 тисяч росіян на місяць

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Міністр оборони України Михайло Федоров поспілкувався з журналістами і розповів про пріоритети на новій посаді

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Бабель".

Зокрема Федоров пообіцяв побудувати систему, яка здатна зупинити ворога в небі, просування на землі, посилити асиметричні й кіберудари по ворогу та його економіці. За його словами, є ключові етапи.

Перший – це перебудова існуючого менеджменту Міноборони. Відомство має займатися не лише закупівлями та забезпеченням, а й наглядом та координацією.

Друга стратегічна ціль – убивати 50 тисяч росіян на місяць.

"Якщо досягнемо показника в 50 тисяч – побачимо, що буде з ворогом. Вони сприймають людей як ресурс, проблеми з яким уже очевидні", – заявив Федоров.

Раніше Михайло Федоров заявив, що в Україні близько 2 млн громадян перебувають у розшуку за ухилення від мобілізації. Ще приблизно 200 тис. військовослужбовців самовільно залишили свої підрозділи.