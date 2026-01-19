Зеленский назначил заместителем командующего Воздушными силами экспродюсера шоу Савика Шустера
Президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение нового заместителя командующего Воздушными силами. Им станет Павел Елизаров
Как передает RegioNews, об этом глава государства сообщил во время традиционного вечернего видеообращения в понедельник, 19 января.
По словам Зеленского, будет новый подход к применению ПВО Воздушными силами – что касается мобильных огневых групп, дронов-перехватчиков, других средств "малой" противовоздушной обороны. Эта система будет трансформирована.
"Я согласовал назначение нового заместителя командующего Воздушными силами – Павел Елизаров. В армии его знают – Лазарь, спецподразделение, которое работает, работает эффективно", – отметил украинский лидер.
Павлу Елизарову 57 лет. Окончил Кишиневский электромеханический техникум, украинский государственный университет финансов и международной торговли, а также Национальный университет обороны Украины. Осенью 2014 года он вместе с Савиком Шустером создал канал под брендом 3S.TV. Был продюсером ток-шоу Шустер live, а также соавтором ток-шоу Шустер live. Адреналин".
Ранее Зеленский заявлял, что РФ готовит новые удары по энергетике и инфраструктуре Украины. Об этом, по его словам, свидетельствуют данные украинской разведки.