20:22  19 января
Город на Харьковщине полностью остался без света после российской атаки
17:19  19 января
Во Львове оштрафовали автосервис за сексистскую рекламу на маршрутке
16:22  19 января
В Тернополе возникла стычка людей с работниками ТЦК
19 января 2026, 21:37

Зеленский назначил заместителем командующего Воздушными силами экспродюсера шоу Савика Шустера

19 января 2026, 21:37
иллюстративное фото: из открытых источников
Президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение нового заместителя командующего Воздушными силами. Им станет Павел Елизаров

Как передает RegioNews, об этом глава государства сообщил во время традиционного вечернего видеообращения в понедельник, 19 января.

По словам Зеленского, будет новый подход к применению ПВО Воздушными силами – что касается мобильных огневых групп, дронов-перехватчиков, других средств "малой" противовоздушной обороны. Эта система будет трансформирована.

"Я согласовал назначение нового заместителя командующего Воздушными силами – Павел Елизаров. В армии его знают – Лазарь, спецподразделение, которое работает, работает эффективно", – отметил украинский лидер.

Павлу Елизарову 57 лет. Окончил Кишиневский электромеханический техникум, украинский государственный университет финансов и международной торговли, а также Национальный университет обороны Украины. Осенью 2014 года он вместе с Савиком Шустером создал канал под брендом 3S.TV. Был продюсером ток-шоу Шустер live, а также соавтором ток-шоу Шустер live. Адреналин".

Ранее Зеленский заявлял, что РФ готовит новые удары по энергетике и инфраструктуре Украины. Об этом, по его словам, свидетельствуют данные украинской разведки.

Владимир Зеленский ПВО назначение армия Украина
