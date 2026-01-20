Более 1100 оккупантов и 60 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага
За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1130 окупантов, шесть танков, шесть бронемашин, 60 артиллерийских систем, а также 194 единицы автомобильной и специальной техники врага
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 20.01.26 ориентировочно составили:
Напомним, Бойцы Центра "Альфа" СБУ за прошлый год уничтожили российские системы ПВО на 4 миллиарда долларов.
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Почти половина – дети: на Днепропетровщине растет заболеваемость ОРВИ
20 января 2026, 09:30Отсутствовало несколько часов: военного со Львовщины оштрафовали на 8,5 тыс. грн
20 января 2026, 09:26В Ровенской области в результате утренней атаки обесточены более 10 тысяч абонентов
20 января 2026, 09:21Смертельное ДТП в Полтавской области: авто вылетело в кювет и перевернулось
20 января 2026, 09:00Россияне атаковали Виннитчину: есть попадание в критическую инфраструктуру
20 января 2026, 08:56Ночная атака на Киевщину: повреждены две АЗС, погиб мужчина
20 января 2026, 08:49Левый берег Киева под ударом: пострадала женщина, повреждены дома и авто
20 января 2026, 08:36Сутки без отбоя: Запорожская область под непрерывной воздушной тревогой
20 января 2026, 08:34Из-за обстрелов в регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
20 января 2026, 08:27От кассира к агенту ФСБ: продавец из Кировоградщины получил 15 лет за попытку диверсии
20 января 2026, 08:22
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было