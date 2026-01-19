Иллюстративное фото: armyinform

В ночь на 19 января российские военные атаковали территорию Николаевской области беспилотниками

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

"В ночь на 19 января в Николаевской области сбито/подавлено семь ударных БпЛА типа Shahed 131/136/беспилотников-имитаторов разных типов", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что вчера враг два раза атаковал FPV-дронами Очаковскую громаду. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, российские войска 18 января нанесли удар по важному энергетическому объекту в Корюковском районе Черниговской области. Обесточен ряд населенных пунктов.