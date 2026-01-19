Россияне атаковали беспилотниками Днепропетровщину: поврежден газопровод и инфраструктура
В ночь на 19 января российские оккупанты атаковали Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровщины
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
Под вражеской атакой была Синельниковщина. Россияне направили БПЛА на Николаевскую, Васильковскую, Илларионовскую, Раевскую громады.
В результате вражеских атак повреждены инфраструктура, транспортные средства, газопровод. Загорелось не эксплуатировавшееся здание.
Никопольщину российская армия обстреливала из артиллерии. Попала по Покровской громаде.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
Чиновник добавил, что ночью силы ПВО сбили в области восемь беспилотников.
Напомним, российские войска 18 января нанесли удар по важному энергетическому объекту в Корюковском районе Черниговской области. Обесточен ряд населенных пунктов.