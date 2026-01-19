В Одесской области из-за ночной атаки повреждены дома и объекты инфраструктуры

Фото: ОВА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

В результате вражеских атак есть повреждения жилой, энергетической и газовой инфраструктуры. К сожалению, один человек пострадал.

В Одесском районе беспилотник попал в многоэтажный жилой дом. Повреждены две квартиры, фасад здания, остекление, частный транспорт, припаркованный рядом.

Кроме того, зафиксированы повреждения на территории объекта критической инфраструктуры.

На местах происшествия работают все соответствующие службы. Идет ликвидация последствий атаки.

