14 января 2026, 18:29

ВАКС конфисковал три квартиры у топчиновника

14 января 2026, 18:29
иллюстративное фото: из открытых источников
Высший антикоррупционный суд признал необоснованными активы семьи эксначальника Государственной экологической инспекции Карпатского округа и взыскал их в доход государства

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Как отмечается, суд согласился с выводами прокурора САП, сформированными на основе материалов ДБР и НАПК, относительно несоответствия стоимости имущества законным доходам должностного лица и его окружения.

"Обнаружение необоснованных активов и их возврат государству остается ключевой задачей нашей антикоррупционной работы", – сообщили в ГБР.

Сотрудники Бюро установили, что в период пребывания в должности бывший чиновник приобрел четыре объекта недвижимости и два транспортных средства, оформленных на членов семьи и третьих лиц, при этом законных финансовых возможностей для приобретения этого имущества не было.

Как сообщалось, ВАКС арестовал скандального судью-взяточника из Закарпатья. Речь идет об Александре Пелыхе.

