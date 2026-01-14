ВАКС конфисковал три квартиры у топчиновника

иллюстративное фото: из открытых источников

Высший антикоррупционный суд признал необоснованными активы семьи эксначальника Государственной экологической инспекции Карпатского округа и взыскал их в доход государства

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Как отмечается, суд согласился с выводами прокурора САП, сформированными на основе материалов ДБР и НАПК, относительно несоответствия стоимости имущества законным доходам должностного лица и его окружения.

"Обнаружение необоснованных активов и их возврат государству остается ключевой задачей нашей антикоррупционной работы", – сообщили в ГБР.

Сотрудники Бюро установили, что в период пребывания в должности бывший чиновник приобрел четыре объекта недвижимости и два транспортных средства, оформленных на членов семьи и третьих лиц, при этом законных финансовых возможностей для приобретения этого имущества не было.

