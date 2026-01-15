НАБУ проводит обыски в доме известного бизнесмена

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на источники ZN.UA в правоохранительных органах.

Отмечается, что во время следственных действий у него изъяли телефоны, которые "ни в коем случае не должны попасть в руки следствия", поскольку на этих устройствах содержится крайне чувствительная переписка с людьми, занимающими высокие должности в государстве.

По данным издания, Акимец считается ключевой фигурой в неформальных коммуникациях между крупным бизнесом, отдельными чиновниками и правоохранительными органами. Именно Якимец является контактным лицом между находящимся в СИЗО СБУ Игорем Коломойским и руководством спецслужбы.

Как известно, один из детективов НАБУ, расследовавших дело Акимца – Руслан Магомедрасулов – был позже задержан СБУ по подозрению в госизмене.

Ранее мы сообщали о том, что подозрения по делу НАБУ и САП уже получили несколько нардепов от "Слуги народа". По данным источников "Украинской правды" и ZN.UA, речь идет, в частности, о Евгении Пивоварове, Игоре Негулевском, Ольге Савченко и Юрии Киселе, хотя в отдельных сообщениях фигурируют три фамилии. Подозрения касаются статьи 368 Уголовного кодекса Украины, а также не исключается применение статей по участию в преступной организации и предоставление неправомерной выгоды.