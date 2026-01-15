17:45  15 января
РФ атаковала баллистикой один из крупнейших портов Украины
16:55  15 января
РФ разрушила крупный объект критической энергетической инфраструктуры в Харькове
14:35  15 января
На Прикарпатье работники ТЦК за деньги переправляли мужчин в Румынию
15 января 2026, 20:18

НАБУ проводит обыски в доме известного бизнесмена

15 января 2026, 20:18
иллюстративное фото: из открытых источников
Детективы проводят обыски в доме бизнесмена Богдана Якимца, дело которого расследовал детектив Руслан Магамедрасулов с коллегами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на источники ZN.UA в правоохранительных органах.

Отмечается, что во время следственных действий у него изъяли телефоны, которые "ни в коем случае не должны попасть в руки следствия", поскольку на этих устройствах содержится крайне чувствительная переписка с людьми, занимающими высокие должности в государстве.

По данным издания, Акимец считается ключевой фигурой в неформальных коммуникациях между крупным бизнесом, отдельными чиновниками и правоохранительными органами. Именно Якимец является контактным лицом между находящимся в СИЗО СБУ Игорем Коломойским и руководством спецслужбы.

Как известно, один из детективов НАБУ, расследовавших дело Акимца – Руслан Магомедрасулов – был позже задержан СБУ по подозрению в госизмене.

Ранее мы сообщали о том, что подозрения по делу НАБУ и САП уже получили несколько нардепов от "Слуги народа". По данным источников "Украинской правды" и ZN.UA, речь идет, в частности, о Евгении Пивоварове, Игоре Негулевском, Ольге Савченко и Юрии Киселе, хотя в отдельных сообщениях фигурируют три фамилии. Подозрения касаются статьи 368 Уголовного кодекса Украины, а также не исключается применение статей по участию в преступной организации и предоставление неправомерной выгоды.

Магамедрасулов обыски НАБУ НАБУ политика
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
