Народные депутаты поддержали отставку Федорова с должности Министра цифровой трансформации
Парламент поддержал отставку Федорова, которому Зеленский предложил должность министра обороны
Как передает RegioNews, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Верховная Рада Украины 13 января проголосовала за увольнение первого вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Свои голоса за такое решение отдали 270 нардепов.
Ранее мы сообщали о том, что Денис Шмигаль и Михаил Федоров подали в Раду заявление об отставке. Шмигаль перейдет с поста министра обороны на должность министра энергетики, а его место займет министр цифровизации Федоров.
Верховная Рада уволила Шмыгаля с должности министра обороныВсе новости »
