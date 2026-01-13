Народные депутаты поддержали отставку Федорова с должности Министра цифровой трансформации

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Верховная Рада Украины 13 января проголосовала за увольнение первого вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Свои голоса за такое решение отдали 270 нардепов.

Ранее мы сообщали о том, что Денис Шмигаль и Михаил Федоров подали в Раду заявление об отставке. Шмигаль перейдет с поста министра обороны на должность министра энергетики, а его место займет министр цифровизации Федоров.