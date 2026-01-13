11:55  13 января
В Днепре мужчина взял в заложники свою мать и угрожал взорвать боеприпас
09:18  13 января
Нападение с ножом в столичной школе: подростку сообщили о подозрении
08:13  13 января
Более чем на сутки заперла четырех детей в квартире: в Тернополе разыскивают мать
13 января 2026, 14:12

Народные депутаты поддержали отставку Федорова с должности Министра цифровой трансформации

13 января 2026, 14:12
иллюстративное фото: из открытых источников
Парламент поддержал отставку Федорова, которому Зеленский предложил должность министра обороны

Как передает RegioNews, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Верховная Рада Украины 13 января проголосовала за увольнение первого вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Свои голоса за такое решение отдали 270 нардепов.

Ранее мы сообщали о том, что Денис Шмигаль и Михаил Федоров подали в Раду заявление об отставке. Шмигаль перейдет с поста министра обороны на должность министра энергетики, а его место займет министр цифровизации Федоров.

Верховная Рада уволила Шмыгаля с должности министра обороны
13 января 2026, 13:44
Сегодня "Слуги народа" соберутся для обсуждения кадровых вопросов
12 января 2026, 12:59
Военное состояние и мобилизацию в Украине продолжат – Зеленский подал законопроекты
12 января 2026, 10:45
Синоптик рассказала, долго ли еще продержатся суровые морозы
13 января 2026, 16:19
На Днепропетровщине машина охраны "влетела" в пожарный автомобиль
13 января 2026, 15:45
Киевским коммунальщикам и работникам экстренных служб выплатят дополнительное денежное вознаграждение
13 января 2026, 15:13
Смерть матери и младенца: в Киеве врачу роддома сообщили о подозрении
13 января 2026, 15:01
В Кировоградской области задержали мужчину за изнасилование 14-летней девочки
13 января 2026, 14:48
На Буковине таможенник брал по 100 долларов за каждый незаконно ввезенный iPhone
13 января 2026, 14:39
Рада уволила главу СБУ Василия Малюка
13 января 2026, 14:26
Заплатил $13 тысяч криптой за инвалидность: на границе с Молдовой задержали киевлянина
13 января 2026, 14:23
На Прикарпатье топ-чиновник Госрыбагентства продавал "абонементы" браконьерам
13 января 2026, 14:02
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
