25 тысяч долларов за "путешествие": на Харьковщине делец организовал бизнес на уклонистах

Фото из открытых источников

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности, передает RegioNews.

45-летний злоумышленник пообещал мужчине якобы легально переправить его через один из официальных пунктов пропуска Львовщины. Свою "услугу" он оценил в 25 тысяч долларов.

Планировалось использовать два автомобиля, которые одновременно направлялись бы через пункт пропуска. "Клиент" должен был быть сначала в одном авто, а затем незаметно пересесть в микроавтобус и оставаться внутри даже во время прохождения пропускных процедур.

В настоящее время организатор схемы задержан и уже сообщили о подозрении.

Напомним, в Тернопольской области сообщили о подозрении заместителю начальника районного ТЦК за получение взятки. Его задержали непосредственно при получении трех тысяч долларов неправомерной выгоды. За эти средства чиновник обещал беспрепятственное обновление военно-учетных документов и снятие с розыска 28-летнего жителя области.