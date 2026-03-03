25 тысяч долларов за "путешествие": на Харьковщине делец организовал бизнес на уклонистах
В Харьковской области разоблачили канал незаконной переправки военнообязанных. Организатором оказался 45-летний уроженец Львовской области
Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности, передает RegioNews.
45-летний злоумышленник пообещал мужчине якобы легально переправить его через один из официальных пунктов пропуска Львовщины. Свою "услугу" он оценил в 25 тысяч долларов.
Планировалось использовать два автомобиля, которые одновременно направлялись бы через пункт пропуска. "Клиент" должен был быть сначала в одном авто, а затем незаметно пересесть в микроавтобус и оставаться внутри даже во время прохождения пропускных процедур.
В настоящее время организатор схемы задержан и уже сообщили о подозрении.
Напомним, в Тернопольской области сообщили о подозрении заместителю начальника районного ТЦК за получение взятки. Его задержали непосредственно при получении трех тысяч долларов неправомерной выгоды. За эти средства чиновник обещал беспрепятственное обновление военно-учетных документов и снятие с розыска 28-летнего жителя области.