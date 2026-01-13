Верховная Рада уволила Шмыгаля с должности министра обороны

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

За соответствующее решение проголосовало 265 народных депутатов.

В ходе отчета в Совете Шмигаль рассказал о достижениях Министерства обороны за время его руководства.

По его словам, за последние полгода Вооруженные силы Украины получили более 2,2 млн дронов, были построены тысячи километров противотанковых рвов и инженерных заградительных препятствий. Также он отметил, что Укроборонпром в 2025 году увеличил производство в полтора раза.

Шмигаль призвал народных депутатов принять правительственный законопроект о сроках службы и новых контрактах для военных.

Как известно, 3 января президент Владимир Зеленский предложил Шмыгалю возглавить Министерство энергетики. По словам президента, опыт Шмыгаля в системном управлении Минобороны важен для скорейшего восстановления объектов энергетики после российских ударов и стабильного развития отрасли.

С 19 ноября 2025 года обязанности министра энергетики исполнял Артем Некрасов после увольнения Светланы Гринчук, причастной к делу масштабной коррупции "Мидас".

Справка: Денис Шмигаль занимал должность министра обороны полгода. До этого он был премьер-министром Украины с 2020 по 2025 год, став рекордсменом по продолжительности пребывания на этом посту среди всех глав правительств независимой Украины.

Напомним, во вторник, 13 января, Верховная Рада рассматривает вопрос об увольнении и назначении руководителей нескольких ведомств.