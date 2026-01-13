Народні депутати підтримали відставку Федорова з посади Міністра цифрової трансформації

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Верховна Рада України 13 січня проголосувала за звільнення першого віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Свої голоси за таке рішення віддали 270 нардепів.

Раніше ми повідомляли про те, що Денис Шмигаль та Михайло Федоров подали до Ради заяви про відставку. Шмигаль перейде з посади міністра оборони на посаду міністра енергетики, а його місце обійме міністр цифровізації Федоров.