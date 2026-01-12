14:22  12 января
Топчиновника Николаевщины будут судить за растрату 1,4 млн грн, выделенных на оборону
13:59  12 января
Весь Киев переходит на экстренные отключения света
12:15  12 января
Потерял ориентир: во время спуска с Говерлы заблудился турист из Днепра
UA | RU
UA | RU
12 января 2026, 10:45

Военное состояние и мобилизацию в Украине продолжат – Зеленский подал законопроекты

12 января 2026, 10:45
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о продлении действия военного положения и общей мобилизации

Соответствующие документы опубликованы на сайте ВР, передает RegioNews.

Согласно документам, военное положение и мобилизация в Украине предлагается продлить с 3 февраля 2026 еще на 90 суток.

Как известно, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что война с Россией не завершится, пока Украина не получит действенные гарантии безопасности. До этого момента также невозможно завершение военного положения в стране.

Справка

Военное положение в Украине действует с 24 февраля 2022 – с начала полномасштабного вторжения России. Его вводят указом президента и утверждает Верховная Рада.

Во время военного положения ограничиваются некие права людей, в том числе передвижение, свобода собраний и деятельность политических партий.

При этом нельзя прекратить полномочия Верховной Рады, правительства, судов или омбудсмена, вносить изменения в Конституцию или проводить выборы.

Общая мобилизация продолжается с февраля 2022 года. Она предусматривает призыв военнообязанных, резервистов и добровольцев в Вооруженные силы и другие военные формирования для обороны государства.

Каждое продление военного положения и мобилизации принимают на 90 дней.

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война ВР законопроект мобилизация военное положение Зеленский Владимир
В Полтаве усилят мобилизационные меры: кого будут проверять и как будет реагировать полиция
12 января 2026, 10:29
Все новости »
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
На Прикарпатье мужчина напал на прохожего с битой
12 января 2026, 14:43
Во Львовской области будут судить руководителя лесничества за незаконную вырубку деревьев на 10 млн грн
12 января 2026, 14:38
Топчиновника Николаевщины будут судить за растрату 1,4 млн грн, выделенных на оборону
12 января 2026, 14:22
Три микрорайона Николаева временно остались без воды: что известно
12 января 2026, 14:13
Весь Киев переходит на экстренные отключения света
12 января 2026, 13:59
В Тернопольской области нетрезвый мужчина устроил дебош в аптеке
12 января 2026, 13:49
Пограничники Львовщины рассказали, почему сейчас не стоит идти в горы
12 января 2026, 13:34
Джуринский и Манявский водопады покрылись льдом
12 января 2026, 13:16
В Киеве взяли под стражу мошенника, который инсценировал собственную смерть
12 января 2026, 13:15
Сегодня "Слуги народа" соберутся для обсуждения кадровых вопросов
12 января 2026, 12:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Сергей Фурса
Юрий Касьянов
Виталий Портников
Все блоги »