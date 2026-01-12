Военное состояние и мобилизацию в Украине продолжат – Зеленский подал законопроекты

Иллюстративное фото: из открытых источников

Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о продлении действия военного положения и общей мобилизации

Соответствующие документы опубликованы на сайте ВР, передает RegioNews.

Согласно документам, военное положение и мобилизация в Украине предлагается продлить с 3 февраля 2026 еще на 90 суток.

Как известно, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что война с Россией не завершится, пока Украина не получит действенные гарантии безопасности. До этого момента также невозможно завершение военного положения в стране.

Справка

Военное положение в Украине действует с 24 февраля 2022 – с начала полномасштабного вторжения России. Его вводят указом президента и утверждает Верховная Рада.

Во время военного положения ограничиваются некие права людей, в том числе передвижение, свобода собраний и деятельность политических партий.

При этом нельзя прекратить полномочия Верховной Рады, правительства, судов или омбудсмена, вносить изменения в Конституцию или проводить выборы.

Общая мобилизация продолжается с февраля 2022 года. Она предусматривает призыв военнообязанных, резервистов и добровольцев в Вооруженные силы и другие военные формирования для обороны государства.

Каждое продление военного положения и мобилизации принимают на 90 дней.

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться