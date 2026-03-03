11:54  03 марта
На Харьковщине агентка ФСБ пыталась устроиться в ТЦК – ее задержала СБУ
В Тернополе на производстве погиб работник: на него упала крупногабаритная дверь
В центре Киева мужчина выпрыгнул с 23 этажа
В Днепре врачи ВЛК организовали схему с подделкой анализов на ВИЧ

03 марта 2026, 18:35
В Днепре завершили расследование по организованной группе медиков. Речь идет о врачах, обвиняемых в подделке результатов анализов на ВИЧ

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Среди обвиняемых председатель военно-врачебной комиссии одного из районных ТЦК и СП г. Днепра; врачи этой комиссии; врачи отделения профилактики и борьбы со СПИДом одной из городских больниц.

Как выяснили правоохранители, с апреля по октябрь 2024 в государственную систему "Мониторинг социально значимых болезней" врачи вносили ложные данные по анализам крови на ВИЧ. Благодаря этому мужчин на ВЛК признавали непригодными и исключали из военного учета.

"Досудебное расследование в отношении девяти организаторов и исполнителей данной схемы завершено. Обвинительный акт по ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 362, ст. 336, ч. 1 ст. 366 и ч. 3 ст. 358 УК Украины направлен на суд до 8 лет. лишение свободы", - сообщили в прокуратуре.

Люди, воспользовавшиеся схемой, тоже получили подозрения. Им грозит до 5 лет лишения свободы. Известно о по меньшей мере 48 таких "клиентах".

Напомним, ранее правоохранители разоблачили 44-летнего киевлянина, организовавшего схему уклонения от мобилизации под видом оформления документов на постоянный уход за лицом с инвалидностью.

Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
