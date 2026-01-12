Сегодня "Слуги народа" соберутся для обсуждения кадровых вопросов

иллюстративное фото: из открытых источников

В понедельник, 12 января, фракция «Слуга народа» соберется на заседание. На нем будет премьер-министр Юлия Свириденко

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

"Сегодня в 19:00 будет фракция Слуги. Без Президента, но с премьером. Там все будет без сенсаций: Шмигаль, Фёдоров, Маслов", – написал он.

По словам Железняка, Зеленский не планирует вносить на назначение главой СБУ Евгения Хмару. Будет держать в статусе и.о.

Также он отметил, что парламентарии, скорее всего, не смогут уволить Малюка с должности главы СБУ.

"По скоро вакантной должности Министра цифровой трансформации. Тоже пока не будет назначения. Тоже пока "и.о.", скорее всего, заместитель министра Александр Борняков", – добавил нардеп.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о продолжении действия военного положения и всеобщей мобилизации. Согласно документам, военное положение и мобилизация в Украине предлагается продлить с 3 февраля 2026 еще на 90 суток.