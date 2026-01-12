14:22  12 января
Топчиновника Николаевщины будут судить за растрату 1,4 млн грн, выделенных на оборону
13:59  12 января
Весь Киев переходит на экстренные отключения света
12:15  12 января
Потерял ориентир: во время спуска с Говерлы заблудился турист из Днепра
UA | RU
UA | RU
12 января 2026, 12:59

Сегодня "Слуги народа" соберутся для обсуждения кадровых вопросов

12 января 2026, 12:59
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В понедельник, 12 января, фракция «Слуга народа» соберется на заседание. На нем будет премьер-министр Юлия Свириденко

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

"Сегодня в 19:00 будет фракция Слуги. Без Президента, но с премьером. Там все будет без сенсаций: Шмигаль, Фёдоров, Маслов", – написал он.

По словам Железняка, Зеленский не планирует вносить на назначение главой СБУ Евгения Хмару. Будет держать в статусе и.о.

Также он отметил, что парламентарии, скорее всего, не смогут уволить Малюка с должности главы СБУ.

"По скоро вакантной должности Министра цифровой трансформации. Тоже пока не будет назначения. Тоже пока "и.о.", скорее всего, заместитель министра Александр Борняков", – добавил нардеп.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о продолжении действия военного положения и всеобщей мобилизации. Согласно документам, военное положение и мобилизация в Украине предлагается продлить с 3 февраля 2026 еще на 90 суток.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
политика Слуга народа заседание кадровые решения
Зеленский призвал руководителей городов "не убегать от проблем"
09 января 2026, 20:10
Зеленский обновил состав Ставки Верховного Главнокомандующего
09 января 2026, 18:59
Верховная Рада 13-14 января рассмотрит кадровые изменения в правительстве – Железняк
09 января 2026, 08:40
Все новости »
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
На Прикарпатье мужчина напал на прохожего с битой
12 января 2026, 14:43
Во Львовской области будут судить руководителя лесничества за незаконную вырубку деревьев на 10 млн грн
12 января 2026, 14:38
Топчиновника Николаевщины будут судить за растрату 1,4 млн грн, выделенных на оборону
12 января 2026, 14:22
Три микрорайона Николаева временно остались без воды: что известно
12 января 2026, 14:13
Весь Киев переходит на экстренные отключения света
12 января 2026, 13:59
В Тернопольской области нетрезвый мужчина устроил дебош в аптеке
12 января 2026, 13:49
Пограничники Львовщины рассказали, почему сейчас не стоит идти в горы
12 января 2026, 13:34
Джуринский и Манявский водопады покрылись льдом
12 января 2026, 13:16
В Киеве взяли под стражу мошенника, который инсценировал собственную смерть
12 января 2026, 13:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Сергей Фурса
Юрий Касьянов
Виталий Портников
Все блоги »