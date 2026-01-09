Шмыгаль и Федоров написали заявления об отставке

иллюстративное фото: из открытых источников

Денис Шмыгаль и Михаил Федоров подали в Совет заявления об отставке

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на INSIDER UA.

Как отмечается, Шмыгаль перейдет с поста министра обороны на должность министра энергетики, а его место займет министр цифровизации Федоров.

Совет рассмотрит их увольнение в следующий вторник, 13 января.

Как сообщалось, Зеленский сменил руководителей четырех областных военных администраций. Речь идет о Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черновицких ОВА.