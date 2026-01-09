19:14  09 января
На Закарпатье зафиксировали рекордные снегопады
18:39  09 января
РФ атаковала 2 гражданских судна возле украинских портов в Черном море
14:33  09 января
В выходные Украину накроют сильные морозы
UA | RU
UA | RU
09 января 2026, 19:39

АРМА продало Левочкину земли в Карпатах на 90 млн грн

09 января 2026, 19:39
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Агентство розыска и менеджмента активов (АРМА) продало 460 га земли на горной долине Боржава в Закарпатской области за 89,5 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Экономическая правда".

Указанные земли были разделены на три лота, по которым одновременно провели три аукциона

"Участок площадью 26,7366 га за 5,4 млн грн (стартовая цена 10,4 млн грн) приобрел Андрей Винграновский. Он же стал владельцем 199,1488 га, заплатив 39,1 млн грн при начальной цене 75,2 млн грн. Участок площадью 234,77 га за 45 млн грн (стартовый 88,2 млн грн) приобрел Власюк Игорь", – отмечает издание.

Таким образом, средняя стоимость одной сотки приобретенной на аукционе земли составляет около 2 тыс. грн.

Журналисты выяснили, что Винграновский является владельцем ООО "Омбри Инвестмент", входящего в "корпоративную группу семьи Левочкиных". Он также является мужем Юлии Левочкиной.

Как сообщалось, депутат Закарпатского облсовета от запрещенного ОПЗЖ Владислав Каськив хочет построить горнолыжный курорт "Боржава" в Закарпатье.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
аукцион земля АРМА Закарпатье
На Закарпатье зафиксировали рекордные снегопады
09 января 2026, 19:14
В Закарпатье разоблачили масштабную наркосеть: зарабатывали более полумиллиона в месяц
09 января 2026, 14:55
Житель Закарпатья за 4000 долларов организовал побег в Венгрию для 23-летнего киевлянина
09 января 2026, 13:54
Все новости »
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
В Харькове раздался взрыв
09 января 2026, 19:46
На Закарпатье зафиксировали рекордные снегопады
09 января 2026, 19:14
Зеленский обновил состав Ставки Верховного Главнокомандующего
09 января 2026, 18:59
РФ атаковала 2 гражданских судна возле украинских портов в Черном море
09 января 2026, 18:39
Шмыгаль и Федоров написали заявления об отставке
09 января 2026, 18:25
В Киеве возобновили водоснабжение после ночного массированного российского обстрела
09 января 2026, 17:53
Цена вопроса от 4 тысяч "зелеными": в Киеве "продавали" службу в тылу
09 января 2026, 16:20
На Волыни бизнесмен помогал мужчинам, бежавшим за границу
09 января 2026, 15:45
На Волыни задержали правоохранителя, требовавшего 1500 долларов за снятие с розыска
09 января 2026, 15:23
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Валерий Чалый
Сергей Фурса
Геннадий Друзенко
Все блоги »