АРМА продало Левочкину земли в Карпатах на 90 млн грн

иллюстративное фото: из открытых источников

Агентство розыска и менеджмента активов (АРМА) продало 460 га земли на горной долине Боржава в Закарпатской области за 89,5 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Экономическая правда".

Указанные земли были разделены на три лота, по которым одновременно провели три аукциона

"Участок площадью 26,7366 га за 5,4 млн грн (стартовая цена 10,4 млн грн) приобрел Андрей Винграновский. Он же стал владельцем 199,1488 га, заплатив 39,1 млн грн при начальной цене 75,2 млн грн. Участок площадью 234,77 га за 45 млн грн (стартовый 88,2 млн грн) приобрел Власюк Игорь", – отмечает издание.

Таким образом, средняя стоимость одной сотки приобретенной на аукционе земли составляет около 2 тыс. грн.

Журналисты выяснили, что Винграновский является владельцем ООО "Омбри Инвестмент", входящего в "корпоративную группу семьи Левочкиных". Он также является мужем Юлии Левочкиной.

Как сообщалось, депутат Закарпатского облсовета от запрещенного ОПЗЖ Владислав Каськив хочет построить горнолыжный курорт "Боржава" в Закарпатье.