"Переговоры" стали словом 2025 года в Украине

Словарь «Мыслово» определил слово 2025 для Украины. Им стал термин «Переговоры»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт "Мыслово".

Как отмечается, само слово "переговоры" было актуально в течение всего 2025 года, особенно в мае, когда впервые за несколько лет прошли прямые переговоры украинской и российской делегаций.

Среди других важных слов 2025 составители выделили "Мидас", "картонки", "килл-зона" и "инфильтрация".

Кроме этого, в прошлом году украинцы интересовались такими терминами как НРК (наземный роботизированный комплект), справедливость, истощение, ложь и don't push the horses.

Недавнее социологическое исследование показало, что украинцы готовы терпеть войну, но 72% поддерживают мирный план. В то же время, 75% отвергают план с ограничениями для украинской армии и без гарантий безопасности.