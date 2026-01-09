19:14  09 января
На Закарпатье зафиксировали рекордные снегопады
18:39  09 января
РФ атаковала 2 гражданских судна возле украинских портов в Черном море
14:33  09 января
В выходные Украину накроют сильные морозы
09 января 2026, 20:55

"Переговоры" стали словом 2025 года в Украине

09 января 2026, 20:55
иллюстративное фото: из открытых источников
Словарь «Мыслово» определил слово 2025 для Украины. Им стал термин «Переговоры»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт "Мыслово".

Как отмечается, само слово "переговоры" было актуально в течение всего 2025 года, особенно в мае, когда впервые за несколько лет прошли прямые переговоры украинской и российской делегаций.

Среди других важных слов 2025 составители выделили "Мидас", "картонки", "килл-зона" и "инфильтрация".

Кроме этого, в прошлом году украинцы интересовались такими терминами как НРК (наземный роботизированный комплект), справедливость, истощение, ложь и don't push the horses.

Недавнее социологическое исследование показало, что украинцы готовы терпеть войну, но 72% поддерживают мирный план. В то же время, 75% отвергают план с ограничениями для украинской армии и без гарантий безопасности.

Каждый четвертый украинец считает, что 2026 год будет хуже, чем 2025 год
01 января 2026, 11:12
Что гуглили украинцы до войны и как изменились запросы
31 декабря 2025, 10:40
Стало известно, сколько украинцев доверяют ТЦК
29 декабря 2025, 13:43
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
"Орешник" – это предупреждение Трампа
09 января 2026, 21:05
Что будет со светом 10 декабря: в Укрэнерго предупредили украинцев
09 января 2026, 20:35
Зеленский решил "наехать" на местные власти, в частности на Кличко
09 января 2026, 20:19
Убегал в СЗЧ дважды, потому что считал мобилизацию незаконной: на Закарпатье судили бежавшего со службы военного.
09 января 2026, 20:10
Зеленский призвал руководителей городов "не убегать от проблем"
09 января 2026, 20:10
"Взрывная" романтика: в Хмельницкой области мужчина признавался с помощью боевой гранаты - произошел взрыв
09 января 2026, 19:55
В Харькове раздался взрыв
09 января 2026, 19:46
АРМА продало Левочкину земли в Карпатах на 90 млн грн
09 января 2026, 19:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
