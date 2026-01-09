19:14  09 січня
09 січня 2026, 19:39

АРМА продало Льовочкіну землі у Карпатах на 90 млн грн

09 січня 2026, 19:39
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Агентство розшуку та менеджменту активів (АРМА) продало 460 га землі на полонині Боржава в Закарпатській області за 89,5 млн грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Економічна правда".

Зазначені землі було розділено на три лоти, за якими одночасно провели три аукціони

"Ділянку площею 26,7366 га за 5,4 млн грн (стартова ціна 10,4 млн грн) придбав Андрій Вінграновський. Він же став власником 199,1488 га заплативши 39,1 млн грн при початковій ціні 75,2 млн грн. Ділянку площею 234,77 га за 45 млн грн (стартова 88,2 млн грн) придбав Власюк Ігор", – зазначає видання.

Таким чином середня вартість однієї сотки придбаної на аукціоні землі становить близько 2 тис. грн.

Журналісти з’ясували, що Вінграновський є власником ТОВ "Омбрі Інвестмент", яка входить в "корпоративну групу родини Льовочкіних". Він також є чоловіком Юлії Льовочкіної.

Як повідомлялось, депутат Закарпатської облради від забороненої ОПЗЖ Владислав Каськів хоче збудувати гірськолижний курорт "Боржава" на Закарпатті.

аукціон земля АРМА Закарпаття
