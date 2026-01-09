19:14  09 января
На Закарпатье зафиксировали рекордные снегопады
18:39  09 января
РФ атаковала 2 гражданских судна возле украинских портов в Черном море
14:33  09 января
В выходные Украину накроют сильные морозы
Алексей Гончаренко Депутат Верховной Рады Украины VIII и IX созывов info@regionews.ua
09 января 2026, 20:19

Зеленский решил "наехать" на местные власти, в частности на Кличко

09 января 2026, 20:19
Читайте також українською мовою
Президент решил рассказать, как всем нужно работать в такие критические моменты как сейчас
Президент решил рассказать, как всем нужно работать в такие критические моменты как сейчас
фото: Офис Президента Украины
В вечернем обращении он заявил:

"Не убегать надо от проблем, а решать их, тем более, когда есть ресурс для этого, как в Киеве. Наиболее обеспечен финансами город Украины и должны быть все необходимые резервные схемы".

Владимир Александрович, а может вы начнете с себя?

Ну, может, нужно было контролировать своих ближайших друзей, которые вместе с министрами воровали бабло на защите энергетики?

Чтобы потом не было таких критических ситуаций, как сейчас?

Может, надо было все же не выпускать Миндича греться на солнышке в Израиле?

Может, на это все же надо было обращать внимание?

Ну я да, просто накинул пару вариантов.

Или все же виноваты все вокруг, кроме вас, Владимир Александрович?)

06 января 2026
