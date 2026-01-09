Зеленский решил "наехать" на местные власти, в частности на Кличко
Президент решил рассказать, как всем нужно работать в такие критические моменты как сейчас
Президент решил рассказать, как всем нужно работать в такие критические моменты как сейчас
В вечернем обращении он заявил:
"Не убегать надо от проблем, а решать их, тем более, когда есть ресурс для этого, как в Киеве. Наиболее обеспечен финансами город Украины и должны быть все необходимые резервные схемы".
Владимир Александрович, а может вы начнете с себя?
Ну, может, нужно было контролировать своих ближайших друзей, которые вместе с министрами воровали бабло на защите энергетики?
Чтобы потом не было таких критических ситуаций, как сейчас?
Может, надо было все же не выпускать Миндича греться на солнышке в Израиле?
Может, на это все же надо было обращать внимание?
Ну я да, просто накинул пару вариантов.
Или все же виноваты все вокруг, кроме вас, Владимир Александрович?)
