Зеленский решил "наехать" на местные власти, в частности на Кличко

Президент решил рассказать, как всем нужно работать в такие критические моменты как сейчас

фото: Офис Президента Украины

В вечернем обращении он заявил:

"Не убегать надо от проблем, а решать их, тем более, когда есть ресурс для этого, как в Киеве. Наиболее обеспечен финансами город Украины и должны быть все необходимые резервные схемы".

Владимир Александрович, а может вы начнете с себя?

Ну, может, нужно было контролировать своих ближайших друзей, которые вместе с министрами воровали бабло на защите энергетики?

Чтобы потом не было таких критических ситуаций, как сейчас?

Может, надо было все же не выпускать Миндича греться на солнышке в Израиле?

Может, на это все же надо было обращать внимание?

Ну я да, просто накинул пару вариантов.

Или все же виноваты все вокруг, кроме вас, Владимир Александрович?)