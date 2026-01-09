Сообщение от псевдобанкира: на Буковине мошенники украли у людей почти 210 тысяч гривен

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

33-летний житель Черновцов получил сообщение с фишинговой ссылкой. Там он ввел свою конфиденциальную информацию. После этого он увидел, что с его счета сняли 70 тысяч гривен.

Также жертвой мошенников стал 56-летний житель Днестровского района. Ему позвонил якобы работник банка и под предлогом оказания помощи с присоединением карты к электронному кошельку завладел почти 93 тысячами гривен.

Пострадала от жуликов и 64-летняя жительница Черновцов. Она получила уведомление о возможности получить денежную помощь. Когда женщина перешла по ссылке, она ввела свои данные. Впоследствии аферисты сняли с ее карты 46 тысяч гривен.

