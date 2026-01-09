19:14  09 января
На Закарпатье зафиксировали рекордные снегопады
18:39  09 января
РФ атаковала 2 гражданских судна возле украинских портов в Черном море
14:33  09 января
В выходные Украину накроют сильные морозы
UA | RU
UA | RU
09 января 2026, 18:39

РФ атаковала 2 гражданских судна возле украинских портов в Черном море

09 января 2026, 18:39
Читайте також українською мовою
фото: Алексей Кулеба
Читайте також
українською мовою

Россияне совершили очередной акт террора против гражданского судоходства – поражены два судна

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на министра развития общин и территорий Алексея Кулебу.

По его словам, во время движения в порт Черноморск вражеский ударный дрон попал в гражданское судно под иностранным флагом Сент-Киттс и Невис, направлявшееся под погрузку зерновым грузом в пределах Украинского морского коридора. Известно, что есть пострадавшие.

Кроме того, возле порта Одесса было поражено судно под флагом Коморских островов, которое перевозило сою. В результате атаки погиб член экипажа.

На место происшествия направлены спасательные подразделения.

Напомним, 8 января россияне снова атаковали портовую инфраструктуру Одесщины. Были зафиксированы взрывы на территории морского порта в Одесском районе.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ судно порт Кулеба Алексей Владимирович фото атака
Сибига призвал партнеров усилить давление на Москву после ночных ударов
09 января 2026, 10:27
Минобороны РФ сообщило об ударе "Орешником" по Украине: что известно
09 января 2026, 09:28
Россияне ударили по двум портам Одесщины: повреждена инфраструктура, есть жертвы
07 января 2026, 18:17
Все новости »
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
В Харькове раздался взрыв
09 января 2026, 19:46
АРМА продало Левочкину земли в Карпатах на 90 млн грн
09 января 2026, 19:39
На Закарпатье зафиксировали рекордные снегопады
09 января 2026, 19:14
Зеленский обновил состав Ставки Верховного Главнокомандующего
09 января 2026, 18:59
Шмыгаль и Федоров написали заявления об отставке
09 января 2026, 18:25
В Киеве возобновили водоснабжение после ночного массированного российского обстрела
09 января 2026, 17:53
Цена вопроса от 4 тысяч "зелеными": в Киеве "продавали" службу в тылу
09 января 2026, 16:20
На Волыни бизнесмен помогал мужчинам, бежавшим за границу
09 января 2026, 15:45
На Волыни задержали правоохранителя, требовавшего 1500 долларов за снятие с розыска
09 января 2026, 15:23
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Валерий Чалый
Сергей Фурса
Геннадий Друзенко
Все блоги »