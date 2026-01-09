РФ атаковала 2 гражданских судна возле украинских портов в Черном море

фото: Алексей Кулеба

Россияне совершили очередной акт террора против гражданского судоходства – поражены два судна

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на министра развития общин и территорий Алексея Кулебу.

По его словам, во время движения в порт Черноморск вражеский ударный дрон попал в гражданское судно под иностранным флагом Сент-Киттс и Невис, направлявшееся под погрузку зерновым грузом в пределах Украинского морского коридора. Известно, что есть пострадавшие.

Кроме того, возле порта Одесса было поражено судно под флагом Коморских островов, которое перевозило сою. В результате атаки погиб член экипажа.

На место происшествия направлены спасательные подразделения.

Напомним, 8 января россияне снова атаковали портовую инфраструктуру Одесщины. Были зафиксированы взрывы на территории морского порта в Одесском районе.