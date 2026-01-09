"Орешник" как политическая истерика: почему Путин снова выбрал террор

Путин дал четкий и ясный ответ на мирные инициативы Трампа

Путин дал четкий и ясный ответ на мирные инициативы Трампа

Орешник очень неточное оружие. Трудно куда-то попасть. Но и Его Трампа не маленькое. Здесь тяжело промахнуться. Даже бросая свои болванки куда-нибудь на Львовщину...

Путин обиделся. За друга Мадуро. За танкер. Особенно танкер. И в качестве мести долбанул Орешником по бандеровцам. Они где-то там, в воображении Путина, до сих пор и сидят. В схронах. Это проявил смелость. Вот показал кузькину мать. Эскалировал. Еще и в американский прайм-тайм.

Очень стандартная история. Когда гопник, бывший малышей, дома страдает от насилия. Судя по всему, может и сексуального. И вот, получив очередную порцию, дома приходит и забирает у первоклашек бутерброд с сыром. Так и Путин. Его унизил Трамп с танкером. А он Орешником по спящим украинцам. Мужественно ответил. Еще и придумал это объяснить страшной местью за удар по его дворцу на Валдае. Которого не было. Ну чисто гопник. И не признаваться же, что это все из-за сексуального погружения в море от Трампа…

Ну и вместе Путин дал четкий и ясный ответ на мирные инициативы Трампа. Говорят, в Париже Дмитриеву показали мирный план. И он обещал передать Путину. Вот передал. При этом и ответ все услышали. Могли где-то в блоке НАТО физически услышать. От Стрыя там недалеко...

И конечно Путин был бы не Путиным, если бы во время резкого похолодания не долбанил бы по газовой инфраструктуре. Не только электричество. Гуманист известен. Но есть у них это давнее сексуальное желание – кого заморозить. Европу не смогли, хотя столько роликов об этом сняли, почти на последние газпромовские деньги, нас пробуют уже который год. И вот еще одна попытка.

Хотя, конечно, стрелять Орешником по газовой инфраструктуре – это как пушкой по воробьям. Но от доклада о факте удара у кого-либо может возникнуть оргазм.