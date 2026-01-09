Житель Закарпатья за 4000 долларов организовал побег в Венгрию для 23-летнего киевлянина

фото: ГПСУ

23-летнего мужчину, который собирался незаконно переправить лицо через украинско-венгерскую границу, задержали правоохранители на Закарпатье

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Пограничникам удалось установить, что житель Мукачевского района организовал незаконное пересечение границы из Украины в Венгрию для 23-летнего жителя Киева.

Незаконные услуги злоумышленник оценил в 4000 долларов.

Закарпатцу уже сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3. ст. 332 УК и ст. 114-1 УКУ. В случае доказательства вины в суде ему грозит наказание в виде 9 лет лишением свободы.

