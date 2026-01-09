В выходные Украину накроют сильные морозы

иллюстративное фото: из открытых источников

В субботу днем в большинстве областей Украины без существенных осадков, однако на юге, а вечером в субботу и на востоке ожидается мокрый снег и дождь с сильным ветром. Повсюду будет гололедица

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды Наталки Диденко.

По ее словам, морозы усилятся. Так, в западных областях в ближайшую ночь ожидается -12…-18 градусов, завтра днем -7…-12 градусов.

На севере и в центре ночью будет -7...-14 градусов, днем 10 января -4...-10 градусов.

На юге и востоке ночью -2...-7 градусов, завтра днем от 2 мороза до 2 тепла.

В Киеве 10 января ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. В ближайшую ночь в столице -12 градусов, завтра днем -10 градусов, но на вечер субботы снизится до -14 градусов. В воскресенье в столице без осадков, гололедица, ночью -15, днем -12 градусов.

"11 января, в воскресенье, сложные погодные условия ожидаются на юге и востоке Украины из-за очередного южного циклона – мокрого снега, дождя, налипания мокрого снега, сильного ветра, гололеда! На остальной территории Украины в воскресенье, 11 января, без существенных осадков, разве что на западе летает небольшой снег", – отмечает Н.Диденко.

Мороз в воскресенье усилится, тепло будет только в Донецкой, Луганской областях и Крыму.

Как сообщалось, в середине января Украину накроет значительное похолодание. В частности, температура воздуха в Киеве может пересечь отметку в -20 градусов.