В выходные Украину накроют сильные морозы

Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В субботу днем в большинстве областей Украины без существенных осадков, однако на юге, а вечером в субботу и на востоке ожидается мокрый снег и дождь с сильным ветром. Повсюду будет гололедица

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды Наталки Диденко.

По ее словам, морозы усилятся. Так, в западных областях в ближайшую ночь ожидается -12…-18 градусов, завтра днем -7…-12 градусов.

На севере и в центре ночью будет -7...-14 градусов, днем 10 января -4...-10 градусов.

На юге и востоке ночью -2...-7 градусов, завтра днем от 2 мороза до 2 тепла.

В Киеве 10 января ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. В ближайшую ночь в столице -12 градусов, завтра днем -10 градусов, но на вечер субботы снизится до -14 градусов. В воскресенье в столице без осадков, гололедица, ночью -15, днем -12 градусов.

"11 января, в воскресенье, сложные погодные условия ожидаются на юге и востоке Украины из-за очередного южного циклона – мокрого снега, дождя, налипания мокрого снега, сильного ветра, гололеда! На остальной территории Украины в воскресенье, 11 января, без существенных осадков, разве что на западе летает небольшой снег", – отмечает Н.Диденко.

Мороз в воскресенье усилится, тепло будет только в Донецкой, Луганской областях и Крыму.

Как сообщалось, в середине января Украину накроет значительное похолодание. В частности, температура воздуха в Киеве может пересечь отметку в -20 градусов.

погода прогноз Синоптики мороз зима
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
