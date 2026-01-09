На Закарпатье зафиксировали рекордные снегопады

иллюстративное фото: из открытых источников

В Закарпатской области выпали рекордные за последние 20 лет осадки в виде снега. В связи с этим жителям региона советуют перейти на дистанционное обучение и работу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Закарпатскую ОВА.

Как отмечается, за последние три дня в регионе зафиксировали рекордные за 20 лет снегопады – выпала почти полумесячная норма осадков.

Сейчас действуют штормовые предупреждения по поводу существенного снижения температуры воздуха, образования ледовых явлений и лавинной опасности.

фото: Игорь Ткаченко, Укринформ

Ввиду неблагоприятных погодных условий органам местного самоуправления рекомендовали продлить школьные каникулы до 19 января или перевести учебный процесс на дистанционную форму.

В то же время, по решению местных властей, в 12 общинах области учебные заведения будут работать оффлайн. Речь идет о Виноградовской, Воловецкой, Нелипинской, Великоберезнянской, Великодобронской, Ужгородской, Вышковской, Оноковской, Довжанской, Заричанской, Керецковской и Иршавской общинах.

фото: Игорь Ткаченко, Укринформ

С учетом ситуации на местах рекомендуется перевести работу предприятий, учреждений и организаций в дистанционный режим. Это не касается объектов критической инфраструктуры и хозяйствующих субъектов, которые не могут работать в таком формате в условиях военного положения.

Напомним, в Закарпатье отыскали двоих детей, которые трое суток бродили по зимним горам. Речь идет о двух ребятах в возрасте 11 и 14 лет.