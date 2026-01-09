В Закарпатье разоблачили масштабную наркосеть: зарабатывали более полумиллиона в месяц

Фото из открытых источников

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Организатором оказался 40-летний житель Ужгорода, ранее уже судимый за наркопреступления. Он привлек подельников, четко распределил роли и построил бизнес на запрещенных веществах. Известно, что за месяц злоумышленники зарабатывали около полумиллиона гривен.

"Всем фигурантам инкриминируют ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение наркотических средств, совершенное организованной группой. Материалы в отношении двух других участников, среди которых - уроженец российской федерации, выделен в отдельное уголовное производство, продолжается расследование", - сообщает полиция.

Напомним, ранее на Львовщину экстрадировали наркодельца. Он в течение восьми лет скрывался от следствия в Германии.