"Камеры выключаются": победительница Холостяка Надин рассказала, был ли интим на проекте

Фото из открытых источников

В соцсетях после финала "Холостяка" с Тарасом Цымбалюком зрители размышляли, был ли там интим. Победительница проекта рассказала, что происходит после финального свидания

Об этом Надин Головчук рассказала в интервью Славе Демину, передает RegioNews.

По словам победительницы шоу, лично у нее интима на шоу не было. Однако она намекнула, что после финального свидания камеры выключаются, и есть выбор: девушка и Холостяк могут остаться в комнате наедине, или разойтись.

Когда ведущий уточнил, как было у Надин, она пошутила, что не знает и не помнит. По словам девушки, она хочет все, что было в проекте, оставить там.

Напомним, ранее герой "Холостяка" Тарас Цымбалюк откровенно рассказал, как на самом деле проходили съемки шоу. По его словам, он совещался с продюсерами, потому что ему было все равно, кто из девушек уйдет из проекта перед финалом.