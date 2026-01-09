Террористические атаки РФ делают гарантии безопасности сомнительными

Если это такое очередное принуждение к принятию всех «хотелок» агрессора, которому уже передали согласованный план выхода из широкомасштабной войны, который должен уже удовлетворить кремлевскую верхушку, то кто тогда поверит декларируемым «безопасным гарантиям», «заверениям» или обещаниям?!

Последствия удара по Киеву 9 января. Фото: Нацполиция

Эти террористические атаки будут иметь обратный эффект в восприятии украинцев. Фактически уже все террористические средства применены – и что?! Это скорее уже – устрашение стран Европы и попытка хоть как-то ответить на действия США. Снова, правда, не прямой ответ, а подло, низменно, поджав хвост, через убийства гражданских украинцев. Главное, чтобы американцы поняли – пора показать мощь, а европейские партнеры наконец перестали бояться и начали оказывать реальное давление на российского агрессора, потому что он уже обнаглел крайне и уже у них на пороге…

