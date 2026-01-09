08:27  09 января
Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
09 января 2026, 08:38

Террористические атаки РФ делают гарантии безопасности сомнительными

09 января 2026, 08:38
Если это такое очередное принуждение к принятию всех «хотелок» агрессора, которому уже передали согласованный план выхода из широкомасштабной войны, который должен уже удовлетворить кремлевскую верхушку, то кто тогда поверит декларируемым «безопасным гарантиям», «заверениям» или обещаниям?!
Последствия удара по Киеву 9 января. Фото: Нацполиция
Эти террористические атаки будут иметь обратный эффект в восприятии украинцев. Фактически уже все террористические средства применены – и что?!

Это скорее уже – устрашение стран Европы и попытка хоть как-то ответить на действия США. Снова, правда, не прямой ответ, а подло, низменно, поджав хвост, через убийства гражданских украинцев.

Главное, чтобы американцы поняли – пора показать мощь, а европейские партнеры наконец перестали бояться и начали оказывать реальное давление на российского агрессора, потому что он уже обнаглел крайне и уже у них на пороге…

06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
