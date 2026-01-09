Из геополитической диадемы россии постепенно выбили Сирию, Палестину, Венесуэлу, Иран. Теперь – наскоки на нефтяные танкеры

иллюстративное фото: из открытых источников

Дальше будут еще более сокрушительны энергетические санкции. Пол планеты могут вполне заслуженно ненавидеть Трампа, но он единственный, кто может крепко мочить россию. И делает это своим способом. Именно поэтому – Орешник. Не нам, детишкам из 3000 ракет до конца года, его демонстрируют. Процессы настолько планетарны и крупны, все происходит на несколько этажей выше и на несколько коэффициентов масштабнее – так сколько можно носиться, как дурак с писаной сумкой, со своей мегаломанией? На планете Земля – геополитический эндшпиль, игра козырями. Если у нас они типа есть, то самое время их вытаскивать из арлекинского рукава. Если россия показала свой Орешник – пора показать свои Фламинги. Это единственный симметричный ответ. Тем более, летом власти представили Фламинго как невиданный прорыв по оружейному делу и действенную альтернативу томагавкам. Есть как раз тот случай, когда пора доказать эту действенность и развенчать нездоровые сомнения скептиков-неверий.

А то как выходит: президент с обеда предупреждает о запланированных сокрушительных обстрелах, потому что он заботливый отец нации. Предупрежден – значит, вооружен, поэтому Лидер вооружает предупреждением. Мэр столицы не отстает и советует киевлянам сваливать в деревню (там и воздух свежее, и виды гораздо милее урбанистики, да и физический труд уменьшает уровень вредного холестерина в крови).

Но пока киевляне планируют сельский туризм – миндич-фирма, осваивающая треть всех оборонных бюджетов страны и производящая Фламинго, собирается продать 30% своих акций Объединенным Арабским Эмиратам. За 760 млн долларов. Сумма вдохновляет и внушает веру в скорую победу.

"Война не прекращается потому, что барыги на ней зарабатывают", – кто-то говорил это на стадионе в 2019 году за 3 дня до своего избрания.